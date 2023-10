Tale e Quale Show, le anticipazioni della terza puntata, questa sera su Rai1

Gossip TV

Oggi, venerdì 6 ottobre 2023 andrà in onda dalle ore 21.25 il secondo appuntamento con Tale e Quale Show, il varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti

Dopo l’ottimo esordio in termini di ascolti e di critica che lo ha visto leader della prima serata, venerdì 6 ottobre andrà in onda dalle ore 21.25 il secondo appuntamento (degli otto totali) con Tale e Quale Show, il varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Tale e Quale Show: le anticipazioni della terza puntata

Tutto pronto negli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma per la terza puntata di Tale e Quale Show, il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. L’appuntamento è per venerdì 6 ottobre, in diretta dalle 21.25.



La seconda puntata ha visto al primo posto, a pari merito, Lorenzo Licitra e Ilaria Mongiovì che hanno portato sul palco rispettivamente Harry Styles e Noa. A seguire, Gaudiano-Francesco Sarcina.



Chi riuscirà a trionfare in questo terzo appuntamento? Ginevra Lamborghini sarà alle prese con Dua Lipa, la Mongiovì punterà al bis con Lady Gaga, Pamela Prati imiterà Donatella Rettore, Jasmine Rotolo vestirà i panni di Sade, Maria Teresa Ruta avrà le sembianze di Ambra Angiolini, Jo Squillo se la vedrà con La Rappresentante di Lista, Alex Belli sarà Rosa Chemical, Gaudiano si metterà alla prova con Lewis Capaldi, Licitra cercherà di confermarsi con Diodato, Scialpi omaggerà Domenico Modugno mentre i ‘ripetenti’ Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni si metteranno alla prova con The Ronettes. Tutte le interpretazioni saranno dal vivo accompagnate dagli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.



A giudicare gli artisti saranno Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa.

Anche i telespettatori da casa potranno esprimere le proprie preferenze tramite Facebook e X: le tre esibizioni più ‘acclamate’ porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.Il dietro le quinte ricopre un ruolo fondamentale per il varietà: un team di professionisti, composto da costumisti, truccatori, parrucchieri, e coreografi, segue per tutta la settimana le “evoluzioni” degli artisti, insieme ai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, oltre naturalmente alla “actor coach” Emanuela Aureli.

La terza puntata di Tale e Quale Show, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.25 su Rai1