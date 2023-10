Tale e Quale Show, le anticipazioni della quarta puntata, questa sera su Rai1

Gossip TV

Oggi, venerdì 13 ottobre 2023 andrà in onda dalle ore 21.25 il quarto appuntamento con Tale e Quale Show, il varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti

Un programma, una certezza: anche la settimana scorsa il varietà si è aggiudicato la gara degli ascolti del prime-time, confermandosi tra i programmi più amati e seguiti dal pubblico, anche dal punto di vista delle interazioni social. E ora “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, torna in prima serata venerdì 13 ottobre su Rai1, sempre con inizio alle ore 21.25.

Tale e Quale Show: le anticipazioni della quarta puntata

Dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, in diretta, i protagonisti torneranno in questo quarto appuntamento più carichi che mai, e pronti a meravigliare e a emozionare con le imitazioni delle grandi star della musica nazionale e internazionale. La classifica è all’insegna dell’equilibrio, tutto è ancora in gioco.Facendo un passo indietro, il terzo appuntamento ha visto il successo di Scialpi: la sua magistrale interpretazione di ‘Nel blu dipinto di blu’ di Domenico Modugno ha avuto la meglio rispettivamente su Lorenzo Licitra-Diodato e Gaudiano-Lewis Capaldi. La classifica provvisoria vede in testa Licitra, seguito da Gaudiano e Mongiovì.

Ma è tempo di pensare alla quarta puntata. Ecco in quali vesti vedremo gli Artisti che, è bene ricordare, cantano dal vivo. Ginevra Lamborghini sarà Miley Cyrus, Ilaria Mongiovì se la vedrà con Arisa, Pamela Prati imiterà Rosanna Fratello, Jasmine Rotolo avrà i panni di Macy Gray, Maria Teresa Ruta si metterà alla prova con Heather Parisi, Jo Squillo onorerà la memoria di Raffaella Carrà, Alex Belli interpreterà Stash dei The Kolors, Gaudiano si trasformerà in Al Bano, Licitra avrà le sembianze di Adam Levine, Scialpi proverà il bis con Boy George mentre i ‘ripetenti’ Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni ricorderanno i miti Modugno, Franco e Ciccio (chi li affiancherà in questa occasione?).

Ci sono tutti gli ingredienti per assistere a una grande serata, anche grazie alle splendide e originali coreografie che accompagnano le varie esibizioni e a una giuria attenta a osservare, e ascoltare, nel minimo dettaglio ogni protagonista: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. A loro si aggiungerà, per l’occasione, un giudice a sorpresa che sarà ‘tale a quale’ a un personaggio famoso.

Il dietro le quinte ricopre un ruolo fondamentale per il varietà: un team di professionisti, composto da costumisti, truccatori, parrucchieri, e coreografi, segue per tutta la settimana le “evoluzioni” degli artisti, insieme ai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, oltre naturalmente alla “actor coach” Emanuela Aureli.

Da ricordare che nel corso delle varie puntate, al termine di ogni esibizione, tutti i protagonisti si “sottoporranno” alla giuria, che con i suoi voti formerà la classifica di puntata. In più, ciascun sfidante potrà aggiungere 5 punti alla classifica del collega che ha apprezzato di più. E, infine, anche i telespettatori da casa potranno esprimere le proprie preferenze tramite Facebook e X: le tre esibizioni più ‘acclamate’ porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.

La quarta puntata di Tale e Quale Show, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.25 su Rai1