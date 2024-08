Tale e Quale Show, Justine Mattera avrebbe accettato di entrare nel cast "per ripiego"? La segnalazione

Gossip TV

Justine Mattera sarà tra le prossime concorrenti di Tale e Quale Show, ma un'indiscrezione svela che avrebbe accettato di parteciparvi solo "per ripiego". Ecco cosa sappiamo!

Nell'ultimo numero di Oggi, il giornalista Alberto Dandolo ha lanciato un'indiscrezione su una delle concorrenti del cast della prossima edizione di Tale e Quale Show: Justine Mattera. L'ex soubrette, infatti, farà parte del cast di concorrenti del programma condotto da Carlo Conti e che andrà in onda su Rai 1 dal prossimo autunno. Tuttavia, stando a ciò che riporta Dandolo, sembra che Justine Mattera abbia deciso di entrare nel cast...per "ripiego".

Tale e Quale Show, Justin Mattera avrebbe accettato di entrare nel cast 'per ripiego'

Alberto Danfolo ha riportato di aver ricevuto una segnalazione su Justin Mattera: l'ex soubrette entrerà a far parte del programma di Carlo Conti, il pluriacclamato Tale e Quale Show, ma avrebbe accettato la proposta solo "per ripiego". Stando a ciò che riferisce il giornalista, infatti, sulle pagine di Oggi, sembra proprio che Justine Mattera abbia deciso di accettare la proposta di Rai, perché da anni i suoi tentativi di entrare nei programmi Mediaset sarebbero andati a vuoto:

"In pochi sanno che la scelta di accettare l'offerta della Rai nasce come un ripiego, seppur di lusso...[...] Ha deciso di accettare solo dopo che negli ultimi due anni non è riuscita a superare alcun provino a Mediaset"

Tale e Quale Show, il cast e le novità della prossima edizione

Intervistato da SuperGuidaTv, Carlo Conti ha parlato della nuova edizione di Tale e Quale Show, giunto alla sua 14°edizione. Per la prima volta, Loretta Goggi non siederà in giuria, avendo deciso di prendere una pausa dalla carriera televisiva e godersi la sua famiglia. Sulla sua assenza è intervenuto Cristiano Malgioglio, che sarà insieme a Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi, tra i giurati del talent show di Rai1:

"Mi dispiace che non ci sarà Loretta Goggi, c’era una bella chimica tra noi, nella nostra giuria ognuno dice quello che pensa. La gente è grata se regali un sorriso, ma senza esagerare, bisogna essere rispettosi di tutti: di chi ti ama e di chi non ti sopporta"

Confermata anche l'assenza di Gabriele Cirilli, impegnato a teatro con uno spettacolo teatrale, e di Francesco Paolantoni, concorrente di Ballando con le Stelle.

Per quanto riguarda gli undici concorrenti ufficiali della quattordicesima edizione di Tale e Quale Show, svelati da Carlo Conti, sono: