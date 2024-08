Tale e Quale Show, Malgioglio si sbilancia sull'addio di Loretta Goggi e poi svela: "In autunno sarò sul set di Beautiful"

Gossip TV

Il paroliere Cristiano Malgioglio, che è pronto per la prossima edizione di Tale e Quale Show, ha rivelato che a novembre girerà delle puntate di Beautiful, la storica e fortunata soap americana.

Grandi e importanti soddisfazioni per Cristiano Malgioglio. L’amato artista, che sarà nella giuria della nuova edizione di Tale e Quale Show, ha commentato l'addio di Lorella Goggi al talent show di Rai 1 e rivelato che nella prossima stagione farà parte del cast di Beautiful .

Malgioglio nel cast di Tale e Quale Show e Beautiful

Cristiano Malgioglio è pronto a tornare nel cast della prossima edizione di Tale e Quale Show, il popolare talent show condotto da Carlo Conti in partenza il prossimo 20 settembre 2024 su Rai 1. Il noto paroliere, però, non ritroverà in giuria la collega Loretta Goggi. In un'intervista rilasciata a La Repubblica, Malgioglio ha commentato l'addio della Goggi al programma dichiarando:

Sono contento quando la gente dice che faccio ridere. Carlo mi prende in giro e Panariello mi chiede se ho incontrato le star al supermercato. Mi dispiace che non ci sarà Loretta Goggi, c’era una bella chimica tra noi, nella nostra giuria ognuno dice quello che pensa. La gente è grata se regali un sorriso, ma senza esagerare, bisogna essere rispettosi di tutti: di chi ti ama e di chi non ti sopporta.

Non solo Tale e Quale Show. Malgioglio ha infatti rivelato che lo aspetta una nuova avventura televisiva che lo vedrà nel cast della famosa soap Beautiful. Stando a quanto rivelato dal giudice del popolare talent show di Rai 1, l'incontro con il produttore sarebbe avvenuto per caso mentre era in vacanza:

In autunno sarò sul set di Beautiful. Ero a Milano Marittima e in hotel mi si avvicina il produttore Casey Kasprzyk: “Do you speak english?, farebbe una parte nella soap?”. “Ma certo”, gli ho risposto, io mi sento Joan Collins, anche se non era nella serie [...] Apparirò in qualche puntata. Forse nel ruolo di me stesso, spero di incrociare gli impegni a novembre.

Tale e Quale Show: giuria e cast della nuova edizione

La nuova edizione di Tale e Quale Show partirà il prossimo 20 settembre su Rai 1. Tante le novità, prima fra tutte la giuria che quest'anno sarà formata da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e un quarto giudice a rotazione. Per quanto riguarda il cast, ecco gli undici concorrenti ufficiali svelati dal conduttore Carlo Conti: Verdiana Zangaro, Thomas Bocchimpiani, Roberto Ciufoli, Justine Mattera, Simone Annicchiarico, Giulia Penna, Amelia Villano, Carmen Di Pietro, Kelly Joyce, Massimo Bagnato e Feysal Bonciani.

