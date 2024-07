Tale e Quale Show: Giulia Penna, star del web e cantante, nel cast della prossima edizione?

Gossip TV

Anche Giulia Penna, una giovane influencer e cantante, sarebbe stata provinata per la prossima edizione di Tale e Quale Show!

Tra gli show più attesi dell'autunno del 2024 c'è sicuramente Tale e Quale Show, campione di share e amatissimo programma di Rai1 condotto da Carlo Conti. Come ogni anno, in attesa di scoprire i nomi dei concorrenti in gara, impazzano i rumors e le segnalazioni sui possibili aspiranti partecipanti alla trasmissione. E l'ultimo nome a essere balzato fuori è quello di Giulia Penna, nota star del web e cantante.

Tale e Quale Show: anche Giulia Penna nel cast di concorrenti?

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate dagli esperti di gossip della rete come Deianira Marzano e Amedeo Venza, nel cast di concorrenti della nuovae dizione di Tale e Quale Show potrebbe esserci anche l'influencer, star del web e cantante Giulia Penna. Se vi state chiedendo chi è l'aspirante concorrente, dovete sapere che si tratta di una cantante e youtuber, classe 1992, che fin dall'età di 12 anni inizia ad appassionarsi al mondo della musica.

Giulia prende lezioni di canto, fa parte del coro della scuola e inizia la sua carriera vincendo nel 2014 il concorso Giam Academy al Gay Village. Prende parte anche al Festival di Castrocaro, per poi tentare la strada di X Factor, non riuscendo a superare le audizioni. Tuttavia, da quel momento, inizia per lei un periodo segnato dalla notorietà, perché nel 2015 apre il suo primo canale Youtube e ottiene il successo realizzando parodie delle canzoni italiane. Grazie ai fan che la seguono assiduamente, organizza anche uno street tour per le strade di Roma, dove si esibisce con le cover di alcuni dei successi della musica italiana.

Avendo preso anche lezioni di recitazione, inizia a partecipare a diverse pubblicità ed è protagonista di alcuni corti e del film natalizio Un Natale al Sud (2016) Nel 2017 arriva il suo primo singolo, Logocentrico, a cui segue una partecipazione al Wind Summer Festival. Nell'autunno dello stesso anno arriva anche il brano Dietro di me. Dal 2019 si concentra sulla sua carriera di cantante, con sporadiche apparizioni nei programmai tv, come House of Gag insieme a Omar Fantini e Gianluca Fubelli.

Secondo quanto rivelato dai gossippari della rete, Giulia Penna sarebbe a un passo dal diventare la prossima concorrente della nuova edizione di Tale e Quale Show:

" Giulia Penna cantante e Amalia Villano speaker radiofonica confermate a Tale e Quale Show, al provino sono piaciute molto, ad un passo dalla firma”

Tale e Quale Show: tutto ciò che sappiamo sulla prossima edizione

Ma oltre al nome di Giulia Penna, sono spuntati i nomi di molti personaggi del piccolo schermo che potrebbero diventare parte del cast di concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show. Tra loro anche una delle gieffine più amate dell'ultima edizione del reality di Canale5: Beatrice Luzzi. Si tratta di un'indiscrezione riportata da TvBlog, secondo cui la vincitrice morale del programma di Alfonso Signorini sarebbe in lista per diventare una concorrente nel programma di Rai1.

Tra gli altri nomi che sono stati fatti anche quello di Massimiliano Varrese, di Corrado Tedeschi, Samuel Peron, reduce da L'Isola dei Famosi, Pamela YPetrarolo e Justine Mattera. Tuttavia, al momento, si tratta solo di voci in attesa di una conferma definitiva. Ciò che sembra certo però riguarda la giuria di Tale e Quale Show.

Quest'anno, per la prima volta dopo 13 anni, Loretta Goggi non siederà al banco dei giudici ed è stata presa la decisione di selezionare un quarto giudice che possa sostituirla, mentre verrà mantenuta la formula del giudice ospire, che si aggiungerà ad Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.