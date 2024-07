Grande Fratello, Beatrice Luzzi nel cast di Tale e Quale Show? Le ultime indiscrezioni sui casting

Gossip TV

Dopo la discussa esperienza nella Casa del Grande Fratello, l'amata attrice Beatrice Luzzi ha partecipato ai casting di Tale e Quale Show, il popolare talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Cresce l'attesa per la prossima edizione di Tale e Quale Show che, quest'anno, potrebbe riservare un vero e proprio colpo di scena: non solo il cambiamento nella giuria, ma anche una possibile concorrente amatissima da molti e considerata una fuoriclasse. Stiamo parlando di Beatrice Luzzi, protagonista indiscussa dell'ultima edizione del Grande Fratello.

Beatrice Luzzi: dal Gf a Tale e Quale Show

Reduce dalla Casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è pronta a rimettersi in gioco nella prossima e attesissima edizione di Tale e Quale Show? Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Tvblog, pare che l'ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini abbia partecipato ai casting del talent show condotto da Carlo Conti:

Tra i primi provinati ci sarebbero Adriana Volpe, Massimiliano Varrese, Corrado Tedeschi, Elena Barolo, Costanza Caracciolo e Beppe Quintale, a cui ora si aggiungono altri nomi interessanti, tra cui Patrizia Pellegrino, Angela Melillo, Pamela Petrarolo, Justine Mattera e soprattutto il ballerino ed ex naufrago dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi Samuel Peron e la seconda classificata del Grande Fratello Beatrice Luzzi. L’ex gieffina, che proprio in queste settimane si sta dedicando ad incontrare i fan in alcuni eventi, potrebbe presto tornare in televisione e cimentarsi con nuove sfide, per la gioia dei suoi numerosi sostenitori.

Se così fosse, per Carlo Conti sarebbe un colpaccio! La nuova edizione di Tale e Quale Show si preannuncia ricca di novità anche per questo riguarda la giuria. A differenza di quanto era stato affermato nelle ultime settimane, il portale ha smentito la presenza di un quarto giudice fisso dopo l'addio di Loretta Goggi. Molto probabilmente verrà mantenuta la consueta formula del giudice ospite, che si andrà quindi ad aggiungere ad Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio:

A proposito del quarto giurato, vi avevamo detto che era in corso la ricerca del personaggio che avrebbe affiancato in pianta stabile il terzetto Marcuzzi–Panariello–Malgioglio. Ebbene, secondo le ultime notizie, non ci sarà nessun quarto giurato. O meglio non ci sarà nessun quarto giurato fisso. Carlo Conti ed il tuo team hanno infatti deciso di perpetrare il modus operandi delle passati edizioni di Tale e quale show. Vedremo infatti di settimana in settimana l’approdo nella giuria dello show della prima rete Rai di un giurato differente. Magari, perché no, uno tale e quale ad un grosso personaggio del mondo dello spettacolo.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi fanno sognare i fan

Al di là di Tale e Quale Show, Beatrice Luzzi è finita nuovamente al centro del gossip per "colpa" di Giuseppe Garibaldi. I due ex amatissimi concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello sono stati ospiti di un evento in Sicilia e la loro complicità non è passata inosservata. Circondati dai loro fan, l'attrice e l'ex gieffino hanno ballato sulle note di "Amici mai", scambiandosi abbracci e sguardi d'intesa. Ritorno di fiamma o semplice strategia?

