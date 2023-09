Tale e Quale Show, Carlo Conti parla dei concorrenti di quest'anno: "Ruta e Prati? Non solo solo reality"

Gossip TV

Tutto pronto per la tredicesima edizione di Tale e Quale Show. Parla il conduttore e direttore artistico, Carlo Conti.

Tra poche ore, ci aspetta il primo, imperdibile appuntamento con la tredicesima edizione di Tale e Quale Show, il noto talent show in onda sulla rete ammiraglia di Piazza Mazzini, condotto da Carlo Conti.

Carlo Conti: “Cerchiamo di tenere Tale e Quale Show al passo con i tempi”

Sono dodici i protagonisti che si esibiranno dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma per un totale di otto puntate: Ginevra Lamborghini, Ilaria Mongiovì, Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Jo Squillo, Alex Belli, Gaudiano, Lorenzo Licitra, Scialpi. Nel ruolo dei ‘ripetenti’, tornano Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Alla giura, confermati Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Il conduttore e direttore artistico del programma, intervistato da SuperGuidaTv, ha parlato della nuova, attesissima edizione:

"Leggerezza, divertimento, buona musica e tante risate" assicura Conti che ha parlato anche del successo del talent show: "Credo che sia perché cerchiamo di tenerlo al passo con i tempi e che sia un programma che possa andar bene per tutta la famiglia. Facciamo Mr Rain o Lazza e poi Edith Piaf o Cristiano De Andrè nello stesso programma, quindi mette tutti d’accordo. Questa è una cifra e una caratteristica di Tale e Quale. Poi ci sono la leggerezza e il divertimento."

Sulle critiche in merito ad alcuni concorrenti, ex noti gieffini, il conduttore ha voluto precisare di non temere ripercussioni sugli ascolti:

"Credo che sia come tutti gli altri anni. Se su Maria Teresa Ruta o su Pamela Prati si pensa che siano solo protagoniste di un reality si sbagli, credo che abbiano fatto tante altre cose nella loro carriera. Sono dei nomi tali che non sono certo rappresentanti di un reality."

"Il 17 dicembre faremo uno speciale per chiudere Telethon - ha concluso il conduttore - che sarà intitolato Natale e Quale poi come sempre a gennaio faremo Tali e Quali con le persone normali. Se quindi c’è qualcuno che ci sente e legge e pensa di essere uguale a Battisti o a Mina o a Celentano, inizi pure a iscriversi.

La prima puntata della tredicesima edizone di Tale e Quale Show, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Rai 1.