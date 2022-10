Tale e Quale Show, Alessandra Mussolini e quell'esibizione che ha fatto arrabbiare il pubblico

Gossip TV

Nell'ultima puntata di Tale e Quale Show, Alessandra Mussolini ha interpretato sua zia Sophia Loren. E a quanto pare il pubblico non l'ha presa bene. Ecco cosa è successo.

L'ultima puntata di Tale e Quale Show andata in onda venerdì 28 ottobre ha visto esibirsi Alessandra Mussolini. Questa puntata dello show di Carlo Conti era molto attesa, dato che per tutta la settimana Mussolini aveva più volte ribadito che non avrebbe fatto questa particolare esibizione. Ma, andiamo con ordine.

Il rifiuto di Alessandra Mussolini di interpretare Sophia Loren

Nella puntata precedente, l'ex deputata aveva scoperto che la sua prossima imitazione sarebbe stata quella della zia materna, Sophia Loren, restando di sasso. La notizia l'avrebbe turbata a tal punto da rifiutarsi di fare questa esibizione e pochi giorni dopo anche il suo manager Nando Moscariello avrebbe commentato la notizia:

"Questa settimana è a rischio a Tale e quale show la performance della mia assistita Alessandra Mussolini nei panni di Sophia Loren"

Come se non bastasse, durante le prove di Tale e Quale Show, Alessandra Mussolini avrebbe abbandonato le prove, dichiarando che non riusciva a portare a termine il compito assegnatole.

Il conduttore Carlo Conti le ha ricordato che già due anni fa, nello studio di Canale 5, ospite a Domenica Live con Barbara D'Urso, l'ex deputata si era esibita nei panni della zia sulle note di Mambo Italiano, riprendendo la scena di Pane, amore e... con Vittorio De Sica.

Ma, allora, cosa ha convinto Alessandra Mussolini a interpretare la zia nella punta dello show di Rai 1? Sembra che nella questione sia intervenuta direttamente Sophia Loren. L'attrice avrebbe convinto la nipote a fare l'esibizione e la telefonata tra le due è stata registrata e trasmessa proprio durante la puntata di Tale e Quale Show.

Così, ieri sera il pubblico in sala e da casa ha visto Alessandra Mussolini esibirsi nei panni di Sophia Loren cantando Tu vuò fa l’americano’. Ma, se la performance è stata accolta con applausi entusiasti dai presenti allo show, il pubblico da casa si è dimostrato più reticente.

I motivi sarebbero da ricercare proprio nell'atteggiamento di Mussolini durante questa settimana di prove e che unito al suo repentino cambio di idea, ha fatto pensare che fosse tutto orchestrato e molti del pubblico si sono sentiti offesi e presi in giro. Su Twitter, infatti, c'è stata una pioggia di commenti negativi che non è passata inosservata.

