Tale e Quale Show 2023, nel cast diversi volti del GFVip: ecco di chi si tratta!

Carlo Conti ha svelato il cast ufficiale della prossima edizione di Tale e Quale e tra i concorrenti ci sono diversi volti del GFVip: ecco di chi si tratta!

Tra gli appuntamenti confermati della prossima stagione televisiva dei palinsesti Rai c'è Tale e Quale Show, programma campione di share condotto da Rai1. Alla conduzione della trasmissione tornerà uno dei volti storici della Rai, Carlo Conti, che ha annunciato il cast ufficiale della prossima edizione.

Tale e Quale Show 2023, Carlo Conti svela il cast: diversi volti del GFVip tra i concorrenti

La nuova edizione prenderà il via a settembre e Carlo Conti ha svelato quali saranno i concorrenti. Da alcune indiscrezioni delle scorse settimane è emerso che il conduttore aveva provinato diversi ex concorrenti di reality, come L'Isola dei Famosi e GFVip. Poche ore fa, Conti ha pubblicato un post su Instagram con la lista dei concorrenti, confermando anche la data d'inizio della nuova stagione di Tale e Quale Show:

"Questi i protagonisti della prossima edizione di T&Q show (oltre ai ripetenti Cirilli e Paolantoni) su Raiuno dal 22 settembre"

Da quest'ultimo programma arriveranno 4 vipponi a mettersi in gioco per imitare grandi artisti del passato e del presente in prima serata su Rai 1. I nomi dei quattro vip sono Ginevra Lamborghini, Pamela Prati, Maria Teresa Ruta e Alex Belli.

A sorpresa, da L'Isola dei Famosi ci sarà Cristina Scuccia, l'ex Suor Cristina, che si cimenterà in un'altra avventura in tv dopo essere arrivata in finale in Honduras. Oltre ai diversi ex concorrenti dei reality, nella prossima edizione di Tale e Quale Show ci saranno anche la cantante Jasmine Rotolo e l'attrice Ilaria Mongiovì. Confermati i comici Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, così come la giuria con Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.