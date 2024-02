Tale e Quale Sanremo: la seconda puntata, questa sera su Rai1

Gossip TV

Oggi, sabato 24 febbraio 2024 in onda la seconda puntata di Tale e Quale Sanremo, in prima serata su Rai 1.

Ultimo appuintamento con “Tale e Quale Sanremo”, lo spin-off di “Tale e Quale Show” dedicato al Festival della Canzone Italiana, in onda sabato 24 febbraio alle 21.30 su Rai 1 dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma.

Tale e Quale Sanremo: ospiti e anticipazioni della seconda puntata questa sera su Rai 1

Presentata come sempre da Carlo Conti e prodotta in collaborazione con Endemol Shine Italy, la serata porterà sul palco brani che hanno reso immortale la rassegna canora più famosa d’Italia. Protagonisti saranno Andrea Agresti, Gigliola Cinquetti, Paolo Conticini, Massimo Di Cataldo, Deborah Iurato, Pierpaolo Pretelli, Tiziana Rivale, Silvia Salemi, Lidia Schillaci e Virginio. A loro il compito di interpretare canzoni che hanno fatto la storia del Festival, cantando rigorosamente dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Solo uno di loro diventerà ‘Vincitore di puntata’ e avrà la possibilità dunque di diventare alla fine della serata ‘Campione di Tale e Quale Sanremo 2024’ nel corso della sfida finale che lo vedrà ‘opporsi’ al ‘Vincitore di puntata’ di una settimana fa. Non mancheranno, fuori gara, gli ospiti ‘internazionali’, scherzosamente interpretati da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Per gli Artisti sarà fondamentale dare ancora una volta prova di grande ‘trasformismo’, con l’obiettivo di convincere la storica giuria del programma composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, nonché Iva Zanicchi, quarto giudice per l’occasione, Ma si dovranno convincere anche i propri compagni d’avventura, visto che come sempre ognuno avrà la possibilità di arricchire la classifica dando la propria preferenza al collega che vorrà premiare, senza dimenticare la possibilità di ‘auto-votarsi’.



I protagonisti, nell’arco del loro percorso, saranno seguiti dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli.

La seconda puntata di Tale e Quale Sanremo ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.25 su Rai.