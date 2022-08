Sylvester Stallone piantato in asso dalla moglie Jennifer Flavin: lei chiede il divorzio dopo 25 anni

Gossip TV

Dopo 25 anni di matrimonio, Jennifer Flavin chiede il divorzio a Sylvester Stallone.

Il matrimonio tra Sylvester Stallone e Jennifer Flavin è finito. L’ex modella ha chiesto il divorzio all’attore di Hollywood, dopo 25 anni insieme, e la motivazione sarebbe gravissima. Ecco cosa è successo.

Sylvester Stallone e Jennifer Flavin: matrimonio al capolinea

Il 17 maggio 1997, dopo essersi incontrati causalmente in un ristorante ed essersi innamorati, Sylvester Stallone e Jennifer Flavin si sono sposati e da allora sono stati inseparabili. Decisamente una delle coppie più solide di Hollywood, visti gli alti e bassi dello showbitz: Sly e Jennifer sono diventati genitori di tre bellissime figlie, Sophie Rose, Sistine Rose e Scarlet Rose, orgoglio del padre che si lascia immortalare spesso con la famiglia al completo. Ora, tuttavia, questo idillio è completamente finito, almeno secondo quanto annunciato da TMZ che, per primo, ha fatto sapere la notizia scioccante.

Flavin ha chiesto il divorzio a Stallone dopo 25 anni di matrimonio, accusando il marito di aver dissipato alcuni beni in comune senza assolutamente chiedere il suo consenso. Un’accusa molto grave, che certamente andrà confutata in Tribunale, ma che al momento sembra essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso per questa coppia. A confermare il gossip alcuni indizi social, come l’ultimo scatto postato da Jennifer su Instagram, che si è lasciata ritrarre insieme alle tre adorate figlie, accompagnando lo scatto con un commento eloquente: “Queste ragazze sono la mia priorità, nient’altro importa. Noi quattro per sempre”.

L’indiscrezione riporta che l’ex modella avrebbe presentato istanza di divorzio già da una settimana, presso la contea di Palm Beach, in Florida, e si mormora che per tutto il tempo necessario al proscioglimento del procedimento legale, quale sia il verdetto finale, a Stallone sarà imposto di non toccare in alcun modo i beni in comune con la moglie, neppure per un semplice trasferimento pecuniario. Si attendono notizie ufficiali dai diretti interessati.