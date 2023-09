Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci torna in onda stasera: Tapiro d'oro a Ilary Blasi

Gossip TV

Oggi, lunedì 25 settembre 2023, al via la 36esima edizione di Striscia La Notizia - La voce della veggenza - condotta da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada.

Reduce dai molti successi dello scorso anno - tra cui le inchieste sul bar posto all’interno dell’agenzia delle entrate di Roma che non emetteva gli scontrini, sui maltrattamenti nei Cpr e sulla pubblicità occulta al festival di Sanremo, solo per citarne alcune - Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci si prepara a una grande festa perché il 7 novembre festeggerà 35 anni di impegno civico e sociale al fianco dei cittadini, riconfermandosi il programma satirico di informazione da Guinness, il più longevo al mondo per numero di puntate.

Confermate anche le Veline, la mora Cosmary Fasanelli e la bionda Anastasia Ronca, e la collaudata squadra degli inviati sparsi per l’Italia, che ogni giorno scendono in strada, rischiando botte e insulti, per smascherare abusi e soprusi con le loro inchieste. Inchieste che nascono anche dalle migliaia di segnalazioni inviate dai telespettatori che si rivolgono,

Quest’anno Striscia la notizia - in onda dal lunedì al sabato alle ore 20.35 su Canale 5 - è appunto la voce della veggenza. "La veggenza, il vedere e dire prima, è ormai una caratteristica consolidata di Striscia la notizia, spiega Antonio Ricci. "Dal rivelare prima i vincitori di Sanremo a palesare la Terra dei Fuochi, dal fenomeno delle plusvalenze nel calcio all’invasione del granchio blu: argomento esploso quest’estate, ma del quale i nostri Ciovani consulenti scientifici under 14 si erano occupati già 2 anni fa. Abbiamo svelato i trucchi dei borseggiatori, quelli delle mascherine anti-Covid e del Superbonus. Sono anni che insistiamo, su segnalazione dei cittadini, affinché tutti gli spazi vengano recuperati dal degrado e dall’illegalità: eravamo a Caivano con Don Patriciello prima che il Parco Verde fosse tristemente conosciuto da tutti".

Già pronti con i loro servizi gli inviati storici: Valerio Staffelli, Moreno Morello, Max Laudadio, Vittorio Brumotti, Jimmy Ghione, Stefania Petyx con il suo inseparabile bassotto, Luca Abete, Antonio Casanova, Luca Galtieri e Capitan Ventosa (Fabrizio Fontana), Enrico Lucci, Marco Camisani Calzolari. (MCC).

Il primo Tapiro D'Oro è stato già consegnato a Ilary Blasi che ha ringraziato Staffelli ponendosi una domanda: "Sono in compagna di un amico speciale...me l'ha portato Valerio, il Tapiro. Valerio sei sicuro che era per me? Io qualche dubbio ce l'ho.."

L'appuntamento con la 36esima edizione di Striscia la Notizia ci aspetta questa sera, a partire dalle 20.35 su Canale 5