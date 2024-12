Gossip TV

Natale si avvicina e con esso la pausa a cui andranno incontro i programmi di Maria De Filippi: ecco quando ci sarà lo stop per Uomini e Donne e Amici.

Si sta avvicinando la tradizionale pausa natalizia a cui andranno incontro i programmi tv nelle prossime settimane. A essere interessati del cambio di programmazione anche le trasmissioni di Canale 5 condotte da Maria De Filippi, come Uomini e Donne e Amici.

Stop a Uomini e Donne e Amici: ecco quando andranno in pausa i programmi di Maria De Filippi

La pausa natalizia coinvolgerà anche quest'anno diversi programmi di Canale 5 e specialmente quelli condotti da Maria De Filippi (ma non solo): in particolare, a essere interessati del cambio di programmazione sono Uomini e Donne e Amici, quest'ultimo inteso sia per il daytime sia per l'appuntamento previsto per la domenica pomeriggio. Entrambi sono programmi di punta del pomeriggio di Canale 5 da molti anni e, come ogni anno, in occasione del Natale, subiranno un deciso stop nella loro messa in onda.

A riportare le prime indiscrezioni sul cambio di programmazione di Uomini e Donne e Amici è il sito di Davide Maggio: contrariamente allo scorso anno, quando i programmi di Maria De Filippi andarono in pausa già a partire da metà dicembre, quest'anno la situazione sarà diversa.

Stando a ciò che riporta il sito, infatti, Uomini e Donne e Amici 24 continueranno la loro regolare messa in onda fino a venerdì 20 dicembre, andando in pausa da lunedì 23 dicembre. Sul sito si legge, infatti, che "Canale 5 manda in vacanza la fortissima fascia post prandiale. Dal 23 dicembre, stop a Beautiful, Endless Love (in onda solo nel weekend), Uomini e Donne e Amici".

Cambio di programmazione per Uomini e Donne e Amici: quando tornano in onda

Per quanto riguarda, invece, il ritorno in onda di Uomini e Donne e Amici 24 bisognerà attendere, come di consueto, il nuovo anno. Sempre secondo Davide Maggio, infatti, entrambe le trasmissioni torneranno nel pomeriggio di Canale5 a partire da martedì 7 gennaio 2025.

Anche le registrazioni di entrambi i programmi di Maria De Filippi subiranno un arresto e riprenderanno dai primi giorni del nuovo anno. Per quanto riguarda Uomini e Donne, le ultime registrazioni del 2024 dovrebbero avvenire questa settimana, così come anche quelle di Amici 24, che saluterà il pubblico con l'appuntamento domenicale la prossima settimana, con la puntata di domenica 22 dicembre.

