Stefano De Martino torna a parlare di Emma Marrone: "Col senno di poi credo che ci abbia guadagnato"

De Martino, intervistato dal settimanale Oggi, ha parlato della storia d’amore è nata nel 2009 nella scuola di Amici con la cantante Emma Marrone.

Stefano De Martino è tornato a parlare di Emma Marrone, la cantante salentina con cui l'ex ballerino ebbe una storia d'amore nata nel talent show di Amici nel 2009.

All'epoca, un giovanissimo De Martino, finì nell'occhio del ciclone interrompendo la sua relazione con Emma dopo aver conosciuto Belen Rodriguez, guest star nel programma in quell'anno e per cui Stefano perse la testa. L'amore tra l'ex allievo di Amici, oggi stimato conduttore e la showgirl argentina creò non poco scompiglio dentro e fuori dalla scuola per un presunto tradimento di De Martino folgorato dalla Rodriguez con cui, successivamente e come è ben noto, convolò a nozze e diventando papà del loro primogenito Santiago che oggi ha 10 anni.

“Sono meglio come ex che come compagno. Starmi accanto non è facile, sono volubile, sempre alla ricerca del prossimo me. Alla fine penso che mi vogliano bene perché sono felici di essersi liberate. Emma col senno di poi credo che ci abbia guadagnato"

Una dichiarazione forse condivisa dalla stessa Rodriguez che anche di recente non ha mai nascosto le tendenze "biricchine" del suo amato Stefano.

"Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De Martino. Le ossa? gliele ho spezzate più di una volta"

Anche la stessa Emma non hai nascosto di aver sofferto per Stefano anche se oggi è ormai acqua passata e tra i due esiste tutt'ora un rapporto di grande affetto.

“Per me non è stato semplice, era un periodo infernale. Tutti volevano che parlassi e avevo i giornalisti sempre fuori. Quindi mi sono concentrata sulla musica. Non ho mai venduto l’immagine o il privato. Ho combattuto per far comprendere a tutti che sono un’artista. Sulla rottura non c’è niente di strano da dire. Perché sono cose che accadono a tutti. Poi ovviamente essendo personaggi noti si è creato il gossip e il caso intorno. Se mi sono messa a piangere? Quando un amore finisce credo siano normale piangere. Però sono sempre andata avanti a fare spettacoli"