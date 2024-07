Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi: "Un programma che guardavo, non immaginavo di condurlo"

Gossip TV

L'ex ballerino di Amici e conduttore di Bar Stella, Stefano De Martino , è stato annunciato al timone di Affari Tuoi, il game show di Rai1. L'ex marito di Belen Rodriguez sarà uno dei volti di punta della rete ammiraglia di Piazza Mazzini.

Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi: "Non vedo l’ora di mettermi al lavoro"

"Stefano De Martino nuovo 'Amadeus' che riparte da 'Affari Tuoi', ma per lui sono al vaglio altri progetti di prime serate" ha dichiarato l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio che ha annunciato che per l'ex ballerino si potrebbe aprire persino le porte di Sanremo. C'è disponibilità da parte dell'azienda a valutare, dal terzo anno, una possibilità di lavorare per Sanremo".

Intervistato da Super Guida Tv, il 34enne originario di Torre Annunziata, ha dichiarato:

"Affari tuoi parte il due settembre, data atipica perché di solito si comincia sempre a metà settembre, quando si ricominciano le scuole. Noi vogliamo far compagnia agli italiani appena lasciano le valigie sulla porta, ancora con la sabbia nelle scarpe e si ricomincia. Si ricomincia subito perché non vedo l’ora di mettermi al lavoro perché è un programma tutto da fare dal punto di vista mio, perché è un programma che si si impara facendolo e si personalizza facendolo"

"Non ci sono premeditazione, quindi grandi stravolgimenti non ci sono. Ritornano i pacchi di carta, per chi è interessato. Non è una grande novità, ma semplicemente li ho visti accantonati nello studio. Mi piacevano tantissimo. È un programma che guardo da quando ero semplicemente uno spettatore e non immaginavo neanche di fare il conduttore.Quando li ho rivisti qualcosa dentro di me si è mosso e ho detto forse, forse è giusto insomma riesumarli. Questa è l’unica novità. Per il resto rivedrete i concorrenti che devono ancora gareggiare dalla stagione scorsa. Si ricomincia il due, andremo in onda tutti i giorni ed la sfida più grande è proprio questa: misurarmi su un quotidiano, perché da quando faccio questo mestiere non mi è mai successo e credo sia la cosa più bella quella di accompagnare i telespettatori durante tutto l’anno, ed è la cosa più emozionante per me."

Dopo le due ultime edizioni condotte da Amadeus, la diciassettesima edizione di Affari Tuoi tornerà in onda a partire da lunedì 2 settembre prossimo con il debutto nell’access prime time di Rai1 di Stefano De Martino .