Stefano De Martino e Andrea Delogu tornano insieme sul palco della Rai? L’indiscrezione sul nuovo programma dell’estate.

Stefano De Martino è al centro dell’attenzione mediatica a causa del ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, ma anche per via dei progetti futuri in casa Rai. Il presentatore, infatti, si è preso una pausa calandosi nei panni di giudice nella ventunesima edizione del Serale di Amici, ma secondo uno scoop sempre più insistente, sarebbe pronto a tornare su Rai2 nel corso di questa estate.

Stefano De Martino torna al fianco di Andrea Delogu su Rai2?

Da quando sono spuntati i primi scatti in compagnia di Belen Rodriguez, Stefano De Martino ha dovuto dire addio alla breve tregua che i riflettori avevano concesso alla sua vita privata. Ma se il fatto di essere continuamente al centro del gossip può stancare, vero è che la popolarità ha donato a Stefano l’occasione di mettersi alla prova nel ruolo di presentatore, riuscendo a farsi apprezzare moltissimo dal pubblico che segue con passione i suoi programmi. Dopo Made in Sud, Bar Stella e Stasera Tutto è Possibile, sembra che per De Martino si stia per aprire una nuova opportunità lavorativa, che lo porterà al fianco della collega e amica Andrea Delogu.

“In estate su Rai2 arriva il Fep-stivalbar: la società di Salzano produrrà uno show musicale in onda in prime time. Alla conduzione il duo “prezzemolino” Stefano De Martino e Andrea Delogu (assistita da friends & partners)”.

Questa l’indiscrezione lanciata da Dagospia, che vorrebbe Stefano impegnato su Rai2 dopo la finale del Serale della ventunesima edizione di Amici, dove il presentatore ricopre il ruolo di giudice. I fan del partenopeo hanno reagito con entusiasmo alla fuga di notizie, anche se c’è chi invece è scettico e accusa De Martino di essere tornato con Belen proprio per rimanere in Rai, costringendo la Rete a puntare sulla popolarità che nel bene e nel male riesce sempre a raccogliere.