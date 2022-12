Stefano De Martino, la confessione sul ritorno con Belen Rodriguez e il rapporto con il figlio Santiago

Gossip TV

Conduttore e ballerino, amatissimo dai fan, Stefano De Martino si è confessato a Tv Sorrisi e Canzoni in merito al ritorno con Belen Rodriguez e al rapporto con il figlioletto Santiago.

Stefano De Martino, dal ballo alla tv, l'amore con Belen e il figlio Santiago

Oltre a raccontare la sua vita privata, il ballerino ha anche rievocato gli inizi della sua carriera e la decisione di iniziare a lavorare nel mondo della tv: "Quando la danza è diventata un mestiere e non c'era più nulla per me da scoprire, mi è venuto naturale affacciarmi alla televisione. Sono così: se sto scomodo, mi diverto, se sto comodo, mi annoio".

Dopo gli esordi come ballerino, lanciato da Maria De Filippi con Amici, dove conobbe l'ex fiamma Emma Marrone, su cui recentemente ha rilasciato alcune dichiarazioni, e l'attuale moglie Belen Rodriguez, De Martino è passato sul piccolo schermo come conduttore televisivo, affiancando Fatima Trotta alla conduzione di Made in Sud, poi ancora con Bar Stella e lo strepitoso successo di Rai 2 Stasera tutto è possibile.

Una carriera ricca di soddisfazioni, soprattutto, perché con la sua spontaneità, Stefano De Martino si è fatto particolarmente apprezzare dal pubblico. La sua vita privata, invece, è sempre stata piuttosto turbolenta: il tira e molla con Belen Rodriguez li ha portati vicini al divorzio per almeno due volte, ma ora, invece, sembra che la situazione si sia assestata e la coppia è più unita che mai. In merito al rapporto con Belen, il ballerino ammette di essere molto fortunato e innamorato.

Con il figlio Santiago ha un rapporto molto speciale: sono entrambi due giocherelloni e i video di qualche anno fa in cui De Martino insegnava a Santiago alcune parole in napoletano erano prova di un tenero affetto e complicità. Anche con la piccola Luna Marì, la figlia nata dalla relazione di Belen con il gieffino Antonino Spinalbese, il conduttore ammette di avere un bel rapporto, di avere molto affetto per lei e di considerarsi quasi uno zio per la bambina.