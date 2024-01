Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: "Rapporti intimi nei camerini"

Gossip TV

Ri (esplode) il gossip sul flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi dopo la conferma sui social di Belen Rodriguez.

Da alcuni giorni è riesploso il gossip di un presunto flirt di qualche tempo fa fra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, all'epoca in cui, entrambi erano sentimentalmente già impegnati.

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: "sesso nei camerini"

L'ex ballerino con la showgirl argentina Belen Rodriguez e la conduttrice di Boomerissima con suo marito Paolo Calabresi Marconi con il quale si è separata due anni fa. Quando venne fuori la questione, entrambi smentirono ma Dagospia e l'esperto di gossip Alessandro Rosica, a distanza di tempo, lo hanno sempre fermamente ribadito. Il gossip si è nuovamente infuocato quando Belen Rodriguez, ieri, ha deciso di replicare ad un utente curiosa alla quale ha confermato di essere stata tradita da De Martino con la Marcuzzi.

La Rodriguez ha anche ringraziato pubblicamente Alessandro Rosica, esperto di gossip attivo su Instagram con lo pseudonimo ‘Investigatore social’ che all'epoca aveva contestato su ciò che era emerso: "Volevo ringraziare pubblicamente Alessandro Rosica perché anni fa mi ha voluta avvertire e io non solo non gli ho creduto e si è preso delle brutte parole. Adesso devo solo dire che avevi ragione e grazie per i preziosi aggiornamenti”.

E Rosica ha anche rincarato la dose, aggiungendo ulteriori particolari decisamente scottanti tra i due conduttori in forza alla Rai.

"Ora tireremo fuori il resto su questa storia. Dalle scop*te nei camerini ai viaggi di nascosto insieme”, ha scritto. Nel mentre, a differenza della prima volta. De Martino e Alessia Marcuzzi non hanno smentito e si sono trincerati dietro a immagini natalizie dei loro rispettivi profili social. L'ex conduttrice dell'Isola dei Famosi è alla Maldive e ieri il suo profilo Instagram è stato bersagliato di commenti velenosissimi in cui la definiscono una "rovina famiglia". L'ex ballerino, invece e come al solito si direbbe, ne esce ancora una volta indenne. Belen, nonostante gli haters, ha il coraggio di esporsi ed è una dote rara nell'ambiente.