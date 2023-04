Stefano De Martino confessa: "Il disagio e l'entusiasmo muovono tutto quello che faccio"

Gossip TV

Stefano De Martino si racconta prima dell'inizio della nuova stagione del suo Bar Stella.

Stefano De Martino sta per tornare in onda su RaiDue con la terza stagione di Bar Stella. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, l'amato conduttore ed ex ballerino professionista di Amici si è raccontato lasciandosi andare a delle confessioni inedite riguardanti la sua carriera artistica.

Le confessioni di Stefano De Martino

Stefano De Martino è oggi uno dei volti più amati della televisione italiana. In occasione del suo ritorno in tv, il giovane conduttore ed ex giudice del Serale di Amici ha rilasciato una nuova intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha raccontato:

Il disagio e l’entusiasmo muovono tutto quello che faccio. Il primo va inteso come non sentirsi all’altezza e sempre fuori luogo. Questo stare un po’ scomodo ha aiutato la mia crescita. Cerco di spiegarlo a mio figlio: con lo studio puoi arrivare dappertutto. Quando ti senti inadatto è solo perché non hai dedicato abbastanza tempo a una cosa. Adesso ho capito che quello che non riesco a fare è solo per mancanza di tempo e di dedizione.

Se vuoi ottenere un risultato c’è un tempo in cui devi seminare, ma poi ce n’è uno in cui devi raccogliere. In tutto questo processo la costante è l’entusiasmo. Appena mi sento comodo è un obiettivo è facilmente raggiungibile mi annoio e voglio cambiare. Su questo devo ancora lavorare…Il teatro è il mio elemento. Ho unito i puntini: cantare, ballare e trovare il mio modo di raccontare le cose [...] Alla fine anche lo spettatore più prevenuto che ha accompagnato la moglie o la fidanzata viene dietro le quinte a farmi i complimenti. Questa è la soddisfazione più grande.

Il compagno di Belen Rodriguez ha continuato spiegando di essersi messo in gioco come autore con il suo show Bar Stella:

È stata una sfida personale con il mio carattere. Ho una forte mania di controllo. Quando parti da zero hai bisogno di sperimentare, di trovare la strada in corso d’opera e in effetti dalla prima edizione a questa, il programma è praticamente un altro.