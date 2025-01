Stefano De Martino commenta il successo di Affari Tuoi e svela: "Le critiche? Quelle che mi faccio da solo sono più feroci"

Gossip TV

L'amatissimo Stefano De Martino ha rotto il silenzio sul grande successo ottenuto con Affari Tuoi e replicato alle critiche ricevute sulla sua conduzione.

Stefano De Martino è uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo. Il giovane conduttore è riuscito a conquistare tutti con la sua simpatia, professionalità e spontaneità, raccogliendo la difficile eredità di Amadeus alla conduzione di Affari Tuoi, il game show di RaiUno che sta registrando ascolti record.

Stefano De Martino: le parole su Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile

Stefano De Martino continua a collezionare successi. Il giovane conduttore ha battuto i record di Amadeus ad Affari Tuoi e incassato ben 7 milioni di telespettatori con il 32,3% di share. Un risultato davvero straordinario per il programma e una grande soddisfazione per il campano, che si conferma il fenomeno televisivo del momento. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Stefano ha parlato del grande successo ottenuto con il game show di RaiUno e replicato alle critiche riguardanti la sua conduzione:

È una conduzione personale. Ognuno se la mette addosso, questa è la vera magia del quotidiano. Ogni giorno hai la possibilità di raddrizzare un po’ il tiro rispetto al tuo potenziale, al tuo limite, ai tuoi pregi e ai tuoi difetti. E piano piano quella giacca ti calza a pennello. Le critiche? Sono severo con me stesso. Quelle che mi faccio da solo sono più feroci.

Sull’onda del successo di Affari Tuoi, De Martino si prepara a tornare al timone di Stasera tutto è possibile. Il popolare game show partirà il prossimo 28 gennaio 2025 in prima serata su RaiDue e coinvolgerà diversi personaggi del mondo dello spettacolo. A tal proposito, il giovane conduttore campano ha rassicurato tutti circa la presenza del cast fisso:

La compagnia di giro è quella: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia con le sue imitazioni [...] Nella prima puntata ci saranno Elisabetta Canalis e Brenda Lodigiani. Poi arriveranno Max Giusti e Mara Maionchi. Il parterre è sempre misto tra comici, personaggi pop, mondi che dialogano tra loro ma che difficilmente si ritrovano a giocare insieme. Questa è la magia di “Stasera tutto è possibile”: una sorta di “crossover” straordinario.

Il ritorno di Stasera tutto è possibile su Rai2

Cresce l'attesa per la nuova edizione di STEP, Stasera Tutto è Possibile, che partirà il prossimo 28 gennaio 2025 in prima serata su Rai 2. Al timone ritroveremo l'amatissimo Stefano De Martino, che è impegnato nello stesso momento su Rai 1 con Affari Tuoi. Tra gli ospiti che si alterneranno in studio Elisabetta Canalis, Brenda Lodigiani, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Peppe Iodice, Herbert Ballerina, Carlo Amleto e Max Giusti con le incursioni dell'imitatore Vincenzo De Lucia.

Stasera Tutto è Possibile, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, è un comedy show dove cast e ospiti sono pronti a mettersi in gioco nelle varie prove che non prevedono né vincitori né vinti, ma solo tante risate.