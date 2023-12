Stefania Orlando volta pagina, nuovo amore dopo l’addio a Simone Gianlorenzi

Gossip TV

Stefania Orlando, dopo Simone Gianlorenzo arriva un nuovo amore?

Nella casa del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando si è fatta conoscere e amare dal pubblico di Canale 5, con la sua forza ma anche con le sue fragilità. La presentatrice ha parlato della storia d’amore con Simone Gianlorenzo, suo marito dopo ben 14 anni di convivenza, e ha fatto breccia nel cuore di tutti con la loro storia d’amore fatta di passione, rispetto e tanto sentimento. Purtroppo le cose sono cambiate e a Verissimo Stefania ha raccontato di una crisi insanabile, sfociata nella rottura definitiva con il bel musicista.

“È stato un grande amore. Purtroppo anche i grandi amori finiscono. Sono contenta che siamo riusciti a chiudere con armonia, dignità e affetto, senza livori, senza rancori. All’inizio ti senti persa e smarrita, poi assapori un gusto nuovo. La mia nuova vita da single mi piace”, aveva ammesso Stefania. Ora, tuttavia, sembra che Orlando abbia trovato qualcuno per cui valesse la pena concludere la sua avventura da single. Il settimanale Chi, infatti, nelle “pillole di gossip” ha annunciato che la bellissima presentatrice ha un nuovo compagno.

“Stefania Orlando nuovamente in love. Nuovo amore per la showgirl, che dopo la rottura con l’ex marito Simone Gianlorenzi, ha trovato un nuovo compagno. Si tratta di un imprenditore romano con due figli e un matrimonio alle spalle. L’amore è nato un mese fa e oggi la coppia lo vive alla luce del sole”. Chi sarà il misterioso uomo che ha rubato il cuore dell’ex gieffina? Al momento Stefania, che ha tuonato contro Rosy Chin, non si espone ma presto potrebbe volerlo presentare alle sue fan più accanite su Instagram.