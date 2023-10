Sophie Codegoni scoppia in lacrime in diretta: "Ci sono terze persone in mezzo", la verità sulla rottura con Basciano

Gossip TV

L'ex tronista ed ex gieffina, durante l’ultima puntata di Casa, si è commossa parlando della fine della relazione con Alessandro Basciano, confermando di aver subito dei tradimenti.

Il pianto di Sophie Codegoni in diretta: "Ci sono tante cose che non si sanno, scusate… Non sto bene è un momento brutto, anzi è bruttissimo"

Valerio Palmieri, giornalista di Chi, rivolgendosi a Sophie ha detto: "Vogliamo dire che non ci sono di mezzo tradimenti, che non ci sono in mezzo terze persone, ma che sono problemi interni a una coppia?! Perché sono cose che nascono all’interno di una coppia"

“Non dobbiamo togliere a nessuno la magia di lavorare e continuare a vivere. Se sono a casa da sola, sto sempre male” ha replicato l’ex tronista, scoppiando in lacrime.

"Purtroppo vorrei dirti questo - ha voluto aggiungere Sophie Ma non ti posso dire che non ci sono in mezzo persone… ce ne sono. E ci sono anche tante cose che… No Valerio, non è facile, ci sono tante cose che non si sanno, scusate… Non sto bene è un momento brutto, anzi è bruttissimo. Però menomale che lavoro e mi svago. Ho la mia bambina che mi fa stare bene e questo è importante. Si va avanti, la vita non finisce e questo è certo."

"Però non è il periodo più bello della mia vita sono onesta. Non voglio permettere a nessuno di togliermi la voglia di fare e di sorridere. Se sto a casa da sola sto troppo male e non voglio fermarmi infatti. Stamani sono uscita con la bimba, poi sono andata dal parrucchiere. Cerco di fare sempre qualcosa e di tenermi impegnata"

Basciano dal canto suo, dopo l'annuncio della Codegoni ha replicato di non averla tradita e ieri ha pubblicato una foto della loro piccola Céline Blu, nata il 12 maggio scorso: "Mi manchi" ha scritto Alessandro accompagnato l'immagine con il brano, "L'amore esiste" di Francesca Michelin.