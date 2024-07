Sophie Codegoni presto opinionista di un programma in tv: ecco dove la rivedremo!

Gossip TV

Secondo alcune indiscrezioni, Sophie Codegoni sarà presto l'opinionista di un noto programma in tv. Ecco dove la rivedremo!

Nelle ultime settimane il nome di Sophie Codegoni è tornato a popolare le pagine di spettacolo e tv. Non per il gossip sulla fine della storia con Alessandro Basciano, padre della sua bambina, la piccola Celine Blue, ma perché l'ex Bonas di Avanti un altro ed ex gieffina sembra interessata a tornare in tv, prendendo parte a un programma televisivo.

Sophie Codegoni: prossimamente, sarà opinionista di un noto programma tv?

Secondo una recente indiscrezione, sembra che tra i prossimi impegni lavorativi di Sophie Codegoni ci sarà la partecipazione a un noto programma tv nel ruolo di opinionista. A divulgare questa notizia è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano a Gente di Marte, programma radiofonico in onda su Radio Marte e condotto da Gabriele Parpiglia.

La gossippara ha così annunciato che Sophie Codegoni sarà opinionista fissa del programma Zona Bianca, in onda su Rete 4. Al momento, tuttavia, si tratta solo di un'indiscrezione lanciata dell'esperta di gossip e bisognerà attendere la conferma da ulteriori fonti per avere l'ufficialità della notizia. Si tratterebbe, se fosse vera, di un'importante opportunità lavorativa per l'ex gieffina.

Dopo la partecipazione a programmi come il Uomini e Donne, GF o Avanti un altro, infatti, Sophie Codegoni ha avuto ruoli negli spazi di Casa Chi, durante alcune edizioni del GFVip, ma con la nascita della piccola Celine Blue la sua carriera ha avuto un leggero stop. Ora, però, sembra che l'ex gieffina sia intenzionata a rimettersi in pista.

Sophie Codegoni rifiutata da due programmi importanti: ecco quali

Prima di Zona Bianca, Sophie Codegoni - stando a un'indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo - aveva preso parte ai provini per due importanti programmi in tv. Tuttavia, sembra che sia stata scartata da entrambi, a causa della mancanza dei requisiti per poter partecipare. Al settimanale Oggi, nella sua rubrica, Dandolo ha rivelato che i due show a cui Sophie Codegoni ha tentato di partecipare erano ben noti nel mondo dello spettacolo.

Si tratterebbe infatti di Celebrity Chef, il cooking show condotto da Alessandro Borghese in cui due celebrità si sfidano a colpi di ricette e piatti giudicati da una giuria di esperti e dallo stesso Borghese, ma a stupire è stato anche che Sophie Codegoni ha preso parte al provino per Tale e Quale Show. Il programma è uno dei più seguiti delle reti Rai, grazie alla conduzione di Carlo Conti e alla sua giuria, che però da questa edizione dovrà fare a meno di Loretta Goggi.

Sembra che nel caso di Tale e Quale il rifiuto sia dipeso dalle nuove regole stabilite dal conduttore: Conti, infatti, avrebbe deciso di aprire i provini solo a personaggi del mondo dello spettacolo dotati di una certa abilità canora e che abbiano alle spalle altre esperienze simili.