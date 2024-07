GFVip, Sophie Codegoni rifiutata da due noti programmi tv: ecco quali!

Gossip TV

Secondo alcune indiscrezioni Sophie Codegoni avrebbe provato a tornare in tv, partecipando ai provini di due noti programmi. Ma le cose non sarebbero andate per il meglio...

Sophie Codegoni, ex volto del GFVip, avrebbe partecipato ai provini di due talent show molto noti, ma da entrambi avrebbe ricevuto un secco no. Dopo l'addio definitivo ad Alessandro Basciano, per l'ex Bonas di Avanti un altro sembra presentarsi l'ennesima batosta.

Sophie Codegoni rifiutata da due talent show in tv!

Stando a ciò che riporta il settimanale Oggi con la rubrica del giornalista Alberto Dandolo e anche dalle indiscrezioni rivelate da Deianira Marzano, Sophie Codegoni starebbe tentando di ritornare in tv, ma alcuni dei provini a cui avrebbe partecipato non sarebbero andati per il meglio. Di recente l'ex gieffina è finita al centro del gossip per il ritorno di fiamma - durato molto poco - con il padre di sua figlia Celine Blue, l'ex concorrente del GFVip Alessandro Basciano.

Dopo essersi allontanata dalla tv per qualche tempo, dopo la nascita della figlia, Sophie Codegoni starebbe cercando di tornare nel mondo della televisione, prendendo parte ad alcuni noti talent show. Ma a quanto pare, l'impresa sarebbe più ardua del previsto: le ultime indiscrezioni hanno svelato che Sophie Codegoni avrebbe provato a partecipare al programma di Alessandro Broghese, Celebrity Chef, nonché a Tale e Quale Show di Carlo Conti.

Ma nessuno dei due provini sarebbe andato a buon fine! Soprattutto, nel caso di Tale e Quale Show, il "no" sarebbe dipeso dalla decisione di Conti di accettare come concorrenti solo reali personaggi dello spettacolo e dotati di abilità canore.

Sophie Codegoni e il flirt con Aron Piper!

Dopo la fine definitiva della storia con Alessandro Basciano, con cui Sophie Codegoni è stata protagonista di interviste a Verissimo in cui i due si sputavano veleno l'un l'altro, sembrava che per l'ex gieffina si fosse affacciato un nuovo interesse. Diversi rumors, infatti, parlavano di una simpatia con Aron Piper, attore spagnolo noto per aver preso parte alla serie Elite.

Secondo alcune indiscrezioni, sembrava che l'ex gieffina fosse molto presa dall'attore e che con lui avesse avuto un fugace e intenso incontro a Milano. Piper, infatti, era presente alla sfilata di Jacquemus nella villa di Curzio Malaparte a Capri e dall'isola sia poi volato a Milano per la settimana della moda. Lì avrebbe cenato al Lucid, un ristorante di lusso dove avrebbe incontrato Sophie Codegoni.

Deianira Marzano aveva rivelato che i due erano apparsi molto affiatati e che si vociferava che fosse scattato il colpo di fulmine, ma dopo alcuni incontri, tra loro sarebbe già tutto finito, tanto che Sophie Codegoni sarebbe volata a Ibiza, poco dopo:

"Questa storia non è nemmeno iniziata, è stata una semplice parentesi. La conoscenza, se così la vogliamo definire, è finita da parte di lui che ama essere libero"