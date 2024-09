Sophie Codegoni, nuova frecciatina di Alessandro Basciano? Cosa succede

Gossip TV

Alessandro Basciano pubblica una spinosa riflessione nelle sue Ig Stories e si pensa ad una nuova frecciatina ai danni di Sophie Codegoni. Ecco cosa è successo tra i due.

Nuovo scontro tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Non c’è pace per l’ex coppia del Grande Fratello Vip che, dopo le ultime settimane dove sembrava che il rapporto si fosse finalmente disteso a seguito della rottura, sono nuovamente ai ferri corti. Almeno stando alla piccata riflessione che il deejay ha pubblicato poche ore fa nelle sue Stories di Instagram. Ecco cosa è successo.

GF Vip, Sophie e Basciano: nessuna speranza per il ritorno di fiamma

Tra i volti più amati del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continuano ad appassionare i fan alla loro turbolenta relazione, soprattutto ora che il deejay ha pubblicato una nuova stoccata all’ex compagna. Ma partiamo con ordine. Tutto è iniziato nella casa più spata d’Italia quando i due concorrenti si sono avvicinati, finendo con l’innamorarsi perdutamente non senza parecchi colpi di scena, discussioni feroci e consigli da parte degli altri inquilini di allontanarsi da quello che sembrava essere un rapporto poco sano. Dopo l’esperienza nel reality show di Canale 5, Sophie e Basciano hanno spinto sull’acceleratore comprando casa insieme, non prima della scenografica proposta di nozze che il deejay ha fatto all’ex tronista di Uomini e Donne sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia.

Pochi mesi dopo, la coppia annuncia di essere in dolce attesa e nasce la piccola Celine Blue. Ed è proprio dopo il parto che tutto va a rotoli con la prima burrascosa rottura, raccontata nel dettaglio nello studio di Verissimo prima da Sophie e poi da un’indimenticabile Basciano in lacrime. Accuse di tradimenti, rapporto tossico e anche un accenno a violenze domestiche, alle quali Alessandro ha replicato insinuando che la sua compagna fosse soggiogata da altre persone, in particolare la madre, non riuscendo più a prendere decisioni per conto proprio. Arriva infine il chiarimento e una seconda occasione, che svanisce nel giro di poche settimane quando esce lo scoop del flirt tra Sophie e Aaron Piper, attore spagnolo molto famoso per il suo ruolo nella serie tv Elite. Scoop che Basciano prende malissimo, tanto da allontanarsi definitivamente.

Basciano torna a pungere Sophie? Cosa succede

Sembra chiaro che la speranza di un ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni, scartata da importanti programmi tv, e Alessandro Basciano sia ormai impossibile. Nonostante gli attriti per la rottura, che si mormora non sia mai stata digerita dal deejay il quale avrebbe invece voluto riprovarci seriamente, fino a pochi giorni fa sembrava che i due genitori andassero d’amore e d’accordo per il bene della figlioletta Celine Blue. Nelle ultime ore, invece, Basciano ha pubblicato un duro sfogo su Instagram che non è passato inosservato e che, secondo i fan dell’ex coppia del Grande Fratello Vip, sarebbe proprio rivolto a Sophie.

“Con l’eliminazione del diritto del più forte si è introdotto il diritto del più furbo… Bravi, perfetti, casa e chiesa insomma”.

Non è chiaro cosa sia successo tra loro ma le parole di Basciano fanno intendere che la sua ex compagna stia nascondendo una vita segreta. Anche Deianira Marzano, che intrattiene rapporti con entrambi, ha confermato che questo sfogo pubblicato nelle Ig Stories è indirizzato proprio all’ex tronista di Uomini e Donne.