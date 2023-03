Sophie Codegoni e Soleil Sorge, la guerra a distanza continua, le due ex amiche e la disputa per la linea di costumi

Gossip TV

Sophie Codegoni nel corso dell'ultima puntata di Casa Chi, è tornata sulla disputa che si è creata con l'ex gieffina (ed ex amica?) Soleil Sorge.

"Spesso avviene persino l’imitazione senza neanche un briciolo di riconoscenza o gratitudine - ha scritto Soleil su Instagram - La cosa importante è che ci sia perché dovrebbe renderci estremamente felici. Soprattutto dare la sicurezza e soddisfazione che qualcosa di giusto forse lo stiamo facendo. Aprendo un sito voi dovreste ritrovare ad esempio una copia delle mie idee. Persino della mia stessa identica grafica un altro progetto di una personalità opposta. Praticamente un banale foglio in cerca del suo disegno."

Poco dopo, la Codegoni ha quindi replicato al vetriolo:

"Gente che crede di essere l’ombelico del mondo, ignorando di essere il buco del cu*o."

Ma non è finita qui perché la Sorge ha smesso di seguire sia Sophie che Alessandro Basciano, il fidanzato della Codegoni. Su Twitter è comparso un nuovo cinguettio dell'italo-americana che è sembrata una nuova frecciatina velenosa nei confronti dell'ex gieffina con la quale ha condiviso l'avventura al Gf Vip 6

"D'altronde la classe non è acido ialuronico", ha twittato la Sorge.

Ieri, in occasione dell'ultima puntata di Casa Chi, il talk social che conduce la Codegoni, Sophie è tornata sull'argomento, dichiarando:

"Io devo dire che non si finisce mai di imparare, perché io sapevo che i costumi erano nati nel 1946, mi pare, ma non sapevo che li avesse inventati Soleil. Però magari ti consiglio i suoi. Magari sono più carini non lo so. Parlando sinceramente io credo che io e Sole abbiamo due gusti totalmente diversi. Quindi se vai a vedere le due collezioni, lei ha uno stile più etnico, io ho uno stile più francese. Non c’entrano niente le due collezioni."