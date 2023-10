Sophie Codegoni al Mercante in Fiera: "La carta delle corna? Direi che è quella adatta a me..."

Gossip TV

Ospite al Mercante in Fiera, Sophie Codegoni ha pescato la carta delle corna e non ha trattenuto l'ironia nei confronti della sua situazione!

La rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha provocato non poco trambusto sul mondo dei social: l'ex gieffina aveva infatti pubblicato una storia dal suo profilo Instagram nella quale annunciava che tra lei e il compagno e padre della sua bambina, Celine Blue, era tutto finito e, pur non svelando i motivi della fine della loro storia, aveva lasciato intendere che ci fossero situazioni molto gravi dietro.

Sophie Codegoni pesca la carta delle corna al Mercante in Fiera: "Mi si addice!"

A lei aveva ribattuto Bascioni, a distanza di un giorno, cercando di smentire i primi rumors che parlavano di tradimenti da parte sua verso l'ex compagna, ma la situazione era peggiorata quando Codegoni era stata ospite a Verissimo e aveva rivelato a una scioccata Silvia Toffanin che era stata contattata dall'amante di Basciano e che il tradimento era avvenuto mentre era in dolce attesa della loro primogenita. Le devastanti parole di Sophie Codegoni avevano spinto l'avvocato di Basciano a intervenire e minacciare conseguenze legali per quelle che, aveva assicurato il legale, non erano altro che accuse infamanti e prive di fondamento.

L'ex Bonas di Avanti un Altro è tornata in tv, dopo l'ospitata a Canale5, nel programma di Pino Insegno Il Mercante in Fiera, per giocare insieme ad altri concorrenti. Quando il conduttore le ha chiesto di scegliere una carta, Sophie tra tutte quelle che aveva davanti a sé ha scelto proprio la carta con le corna:

"Allora, io ne ho parlato prima. Io sono super scaramantica e quindi ti dico le corna! Ho anche questo peperoncino tatuato sul braccio. Quindi queste qui sono fondamentali e me le terrò qui fino alla fine"

Se Sophie aveva attribuito le corna a un gesto scaramantico, il web, invece, non ha potuto non fare maliziosi commenti sul tradimento e su Basciano, accusato di averla tradita con una ragazza con cui è volato a Ibiza per diversi giorni, prima del parto di Sophie.