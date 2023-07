"Sonia Bruganelli punta alla giura di Ballando con Le Stelle", la risposta dell'ex moglie di Bonolis che promette vendetta

Gossip TV

L'indiscrezione piuttosto velenosa di Dagospia su Sonia Bruganelli accende l'ex moglie di Bolonis che promette "vendetta".

Un flash velenosissimo lanciato da Dagospia ha acceso gli animi di Sonia Bruganelli che su Instagram ha promesso presto la sua verità mettendo in mezzo anche Selvaggia Lucarelli.

"Sonia Bruganelli punterebbe a Ballando con le Stelle ma la Carlucci l'avrebbe rifiutata", l'indiscrezione di Dagopsia accende la miccia e l'ex moglie di Bonolis ha promesso di raccontare presto la sua verità

Il portale diretto da Roberto D'Agostino ha diffuso una notizia secondo cui dopo la fine della sua avventura come opinionista al Gf Vip, la Bruganelli starebbe puntando alla giura di Ballando con le Stelle trovando però un muro da parte di Milly Carlucci.

"Quella vanagloriosa iena ridens di Sonia Bruganelli - si legge su Dagospia - non ci sta a finire nel cono d’ombra della visibilità, dopo essere stata silurata da Pier Silvio Berlusconi per trashismo al “GF Vip”. Ed ora le ambizioni sbagliate dell’ex moglie di Paolo Bonoli puntano alla Rai di “Ballando con le Stelle”. Alle pressioni di Viale Mazzini, Milly Carlucci nicchia: come giudice “selvaggia” basta e avanza la Lucarelli”.

La Bruganelli, di tutta risposta, ha condiviso sul suo profillo Instagram la notizia del sito facendo presente che presto racconterà la sua versione dei fatti.

"Leggo molto astio da parte del buon @dago.spia 😜 …sarà forse per una risposta diretta e sincera che ho dato alla sua “socia” (lei si molto trash)un po’ di tempo fa ?!?! 🙄 #chissà 😊😊😊. PRESTO RACCONTERÒ COME È ANDATA DAVVERO. 🍾😊 " queste le parole dell'ex moglie di Bonolis.

Sui social, intanto, sono in molti a difendere ormai la veridicità delle notizie di Dagospia, in merito proprio ad alcune indiscrezioni smentite seccamente dalla Bruganelli poi rivelatosi vere come nel caso del divorzio con Paolo Bonolis. E' stato proprio il portale di D'Agostino ha diffondere la notizia in esclusiva della separazione della coppia che ha poi condiviso un video sui social parlando di "fake news".

Qualche settimana dopo i due hanno però poi confermato la rottura a Vanity Fair.