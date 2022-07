Gossip TV

Soleil Sorge e Luca Onestini insieme in tv: ecco cosa è successo e quando li rivedremo.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex gieffina Soleil Sorge e il suo ex fidanzato Luca Onestini che ha conosciuto del dating show di Maria de Filippi, si sono ritrovati quest'anno, a distanza di molti anni dallo relazione, davanti alle telecamere della Pupa e il Secchione Show di Barbara d’Urso.

La Sorge era tra i giudici del programma mentre Luca, nel corso di una puntata, ha fatto una sorpresa al fratello Gianmarco, concorrente del reality. L’ex tronista è entrato in studio, ha riabbracciato il fratello spesso bersagliato dalle critiche di Soleil e a quest'ultima ha rivolto subito una frecciatina invitando Gianmarco a dare valore ai giudizi delle persone solo se sono importanti.

Soleil Sorge e Luca Onestini si sono ritrovati nello stesso programma: "Si son stuzzicati dal primo giorno"

Tra i due ex sicuramente e da molto tempo c'è una certo astio che sembra essere ancora molto attuale.

La pagina Instagram di The Pipol Tv, ha svelato che l'incontro tra i due ex fidanzati non è stato di certo idilliaco e che sin da dubito non si sono risparmiati frecciatine reciproche:

“In questi giorni sono iniziate le registrazioni. Come Pipol aveva anticipato, tra gli alunni, ci saranno gli ex fidanzati Luca Onestini e Soleil Sorge che fin dal primo giorno di registrazioni hanno iniziato a stuzzicarsi. Nel cast insieme agli ex gieffini altri concorrenti della Casa del Grande Fratello di Alfonso Signorini infatti sono stati arruolati: Valeria Marini, Raffaella Fico e Cecilia Capriotti. Le interrogazioni di Federica Panicucci sono iniziate e le risate e i nervosismi idem”.

L'ex gieffina ai microfoni di Verissimo, parlando di Luca, ha detto:

”Quasi non ricordo più. Potrei definirlo un conoscente a malapena perché ormai sono passati anni, non ci siamo mai più sentiti né parlati, totalmente indifferente. Ora c’è suo fratello a La Pupa e il Secchione e vorrei dire a chi pensa male che in realtà non c’è alcun tipo di rancore, lo tratto come uno dei tanti concorrenti”.