Soleil Sorge e lo scivolone social: si fa una domanda e si risponde da sola

Nelle ultime ore l'influencer ed ex gieffina si è resa protagonista di una gaffe per sponsorizzare degli occhiali da sole.

Scivolone social per Soleil Sorge. L'influencer italo-americana, protagonista di diversi reality show, tra cui Pechino Express, L'Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, ha aperto una box domande su Instagram, una consuetudini per i volti noti dello spettacolo, per poter rispondere alle domande dei fan. Nel contesto dunque detto, Soleil ha risposto ad una domanda su che marca fossero gli occhiali da sole indossate al recente Festival di Venezia in cui è stata ospite. Ebbene, la domanda è stata posta da lei stessa. Il dettaglio non è sfuggito al web che ha pubblicato il tutto.

Soleil mi fa troppo ridere che si fa le domande da sola per fare adv e manco si accorge di averlo mostrato nel video 😭 pic.twitter.com/kxlFseJl45 — 𝕷𝖆 𝕯𝖔𝖈 𝖗𝖊𝖌𝖓𝖆 🦋 (@n0nl0s0spiegare) September 9, 2024

La gaffe di Soleil Sorge ha immediatamente fatto il giro del web, attirando l’attenzione di Selvaggia Lucarelli, sempre pronta a commentare temi legati al mondo degli influencer e della pubblicità.

La Lucarelli ha condiviso nelle sue storie Instagram lo screenshot delle domande ricevute da Soleil, accompagnandolo con una didascalia sarcastica:

"Beh stupenda. Mostra il suo box domande e non si accorge di far vedere una domanda che si è fatta da sola, ovviamente per poter fare una sponsorizzazione."

Successivamente, Selvaggia ha postato anche la foto di Soleil con gli occhiali incriminati, aggiungendo un commento ironico:

"Si faccia una domanda e si dia una risposta".

Un intervento che, come spesso accade, ha scatenato ulteriori reazioni sul web, alimentando il dibattito sulla trasparenza delle pratiche pubblicitarie utilizzate dagli influencer. Tuttavia, questo comportamento non dovrebbe sorprendere troppo, dato che, come alcuni fan di Soleil hanno sottolineato, gli influencer usano da tempo questo tipo di tattiche per promuovere prodotti quando non trovano un modo diretto per farlo.