Simone Coccia dopo la rottura con Stefania Pezzopane: "Ecco perché è finita la nostra storia"

Gossip TV

L’ex concorrente del Grande Fratello 15, Simone Coccia ha raccontato i motivi per cui è finita con l'ex deputata del Partito Democratico, Stefania Pezzopane.

Dopo l'annuncio congiunto di Simone Coccia e Stefania Pezzopane, che hanno comunicato sui social la fine della loro lunga storia d'amore, l'ex concorrente del Grande Fratello 15, intervistato da Fanpage, ha raccontato nel dettaglio i motivi per cui la relazione con l'ex deputata del Partito Democratico è giunta al capolinea.

"È finita perché lei è troppo impegnata con il suo lavoro e non ci si vedeva più - ha dichiarato Coccia al portale - Era una situazione che durava da più di un anno e che ha portato questo rapporto a morire. Non c’erano più momenti da poter condividere, non c’era più niente. Quando ce ne siamo accorti, abbiamo preso una decisione che entrambi riteniamo giusta. Entrambi eravamo spesso fuori per motivi di lavoro. Non si può andare avanti se non ci si riesce a vedere. L’amore è finito a causa di questa cosa, finisce quando due persone non si vedono più."

L’ex gieffino ha poi proseguito:

"Non c’è un inizio, l’amore è andato a scemare finché ci siamo seduti a tavola e abbiamo ritenuto opportuno dividerci perché non c’era più tempo da dedicare l’uno all’altra. Qualche giorno prima che pubblicassimo quel post che ha ufficializzato la nostra separazione. Ci siamo ritrovati nella stessa casa e io ho sollevato la questione. Se nemmeno la notte ci si riesce a vedere perché si sta in due posti diversi, che senso ha stare ancora insieme? Lei, da persona intelligente, mi ha dato ragione. Non ci sono state liti, ne abbiamo parlato serenamente fino a prendere una decisione che facesse bene a entrambi."

Simone Coccia ha confessato inoltre di credere che la Pezzopane sia ancora innamorata di lui:

"Probabilmente sì. Mi dispiace moltissimo per questa situazione, sia per lei che per me. Io non ero più innamorato. Era una situazione invivibile. A Stefania voglio molto bene ma la situazione, a lungo andare, ha ammorbidito i sentimenti. Quando c’è un rallentamento nel rapporto, tutto rallenta. È finita perché il sentimento da parte di entrambi era venuto a mancare. Se anche due si amano, per stare insieme devono potersi vedere. Il problema a monte non era la mancanza di amore o di passione. Ma siamo rimasti in ottimi rapporti perché non ci siamo lasciati a causa di una colpa o di un fatto grave. Continuiamo a sentirci telefonicamente. Dovesse capitare una cena insieme, quando avrà più tempo, ben venga. Sono stati nove anni bellissimi."