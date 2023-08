Simona Ventura sposa Giovanni Terzi e svela: ''C’è una data ma…''

Gossip TV

Simona Ventura sposa Giovanni Terzi, ecco tutti i dettagli sulle nozze tra la presentatrice e lo scrittore.

Simona Ventura sta vivendo momenti magici dal punto di vista lavorativo e personale. Dopo aver dovuto rinviare le nozze per diverso tempo, causa Covid e tutte le restrizioni del caso, la presentatrice di Citofonare Rai 2 ha deciso finalmente quando si terrà il matrimonio con Giovanni Terzi. Ecco tutti i dettagli dell’evento e le parole della conduttrice Rai.

Simona Ventura e Giovanni Terzi a nozze: tutti i dettagli

Dopo essere stata lontano dal piccolo schermo per alcuni anni, Simona Ventura è tornata più forte e potente che mai con Citofonare Rai 2, programma che piace moltissimo al pubblico e sta premiando l’impegno della conduttrice. Cinque anni d’amore con Giovanni Terzi, scrittore e giornalista piuttosto noto, hanno ripagato la presentatrice con la scelta di convolare a nozze la più presto. Il progetto è rimasto in cantiere per diverso tempo a causa dello scoppio della pandemia ma ora, come racconta Ventura nell’intervista a Chi, è tempo di mettere in scena il matrimonio più bello, divertente e romantico di sempre.

“C’è una data ma per prudenza, la diremo soltanto a ridosso. Dico solo che non sarà entro l’anno ma entro un anno.”

Simona commenta così i dettagli sulle nozze, ammettendo di voler fare un matrimonio a Rimini perché per entrambi rappresenta la città del cuore. La presentatrice, che ha parlato della possibilità di tornare al timone de L’Isola dei Famosi, dato che si mormora che Ilary Blasi potrebbe dover lasciare dopo gli ascolti bassissimi dell’ultima edizione, ha ammesso che le piacerebbe trasferirsi proprio nella città dell’Emilia Romagna con Giovanni, nella speranza che qualche loro figlio li renda presto nonni. E proprio a proposito della prospettiva di non poter mai fare figli con Terzi, data l’età che purtroppo non permettere più alla coppia di concepire, Simona ha risposto con la sincerità che la contraddistingue:

“Essendo alla soglia dei 60 anni non potremo avere un figlio insieme, ma ne abbiamo già cinque in due e il rimpianto ogni volta di quello che non posso più fare non mi appartiene. Preferisco vivere il momento.”