Si avvicina la data delle nozze di Simona Ventura e l'ex conduttrice ha chiesto a Milly Carlucci di essere la sua testimone!

Simona Ventura e Giovanni Terzi convoleranno a nozze il prossimo 6 luglio e a pochi giorni dal lieto evento sono stati intervistati da Chi per rivelare alcuni retroscena sulle tanto attese nozze. Per la sposa testimone sarà Milly Carlucci, che ha assistito insieme al pubblico alla romantica proposta di matrimonio del giornalista verso la conduttrice durante l'ultima edizione di Ballando con le Stelle alla quale hanno partecipato entrambi.

Simona Ventura prossima alle nozze: Milly Carlucci sarà la sua testimone!

A sorpresa, Simona Ventura ha rivelato a Chi che sarà Milly Carlucci la sua tesimone di nozze. Dopo una mega festa pre-nozze organizzata il 26 giugno con oltre 1000 invitati, il 6 luglio l'ex conduttrice de L'Isola dei Famosi e il giornalista Giovanni Terzi si uniranno in matrimonio e per l'occasione hanno raccontato alla rivista diversi dettagli sull'imminente matrimonio.

Inizialmente, secondo quanto riportato dal settimanale Gente, sembrava che Simona Ventura avesse scelto Paola Perego come testimone, dichiarando che "forte dei 25 anni di rapporto con Lucio Presta" avrebbe potuto darle dei preziosi consigli. In realtà, come ha poi rivelato l'intervista di Chi, l'ex concorrente di Ballando con le Stelle ha scelto la padrona di casa del dancing show per affiancarla in un giorno così importante:

"Ho scelto Milly Carlucci che mi è stata vicina e mi ha dato grandi opportunità. Siamo diventate amiche, confidenti, ha capito i miei momenti difficili. E, visto che la proposta di matrimonio è avvenuta a Ballando con le stelle e Milly ne è stata la prima testimone, mi piaceva che lo fosse anche a Rimini"

Milly Carlucci è stata anche presente quando, durante una puntata di Ballando con le stelle, Giovanni Terzi ha preparato per la futura moglie una tenera sorpresa: ha chiesto che venissero raggiunti in pista dai genitori di Simona Ventura e davanti a loro ha chiesto la mano della figlia, svelando che il matrimonio si sarebbe celebrato il 6 luglio. Perciò, non sorprende che l'ex conduttrice di Canale5 abbia desiderato avere proprio Milly Carlucci al suo fianco per un giorno così importante.

Simona Ventura e Giovanni Terzi presto sposi: tutto sulle nozze!

La coppia si sposerà con rito civile il 6 luglio presso il Grand Hotel di Rimini. La scelta della location non è casuale: entrambi i futuri sposi hanno meravigliosi ricordi legati al posto. Il 26 giugno si è tenuta una festa pre-nozze, al Gadames 57 a Milano, in cui 1000 invitati insieme agli sposi si sono scatenati tra balli e brindisi per celebrare la coppia. Giovanni Terzi ha rivelato di aver voluto assecondare i desideri della futura moglie, perché per lui nulla è più importante della felicità di Simona:

"Simona è una leva decisiva, sono nelle sue mani e per me la cosa più importante è che Simona sia felice"

Lo sposo ha scelto come testimone il suo migliore amico Marco Di Terlizzo, la cerimonia sarà officiata da Stefano Bonaccini, presidente della regione, che sarà presente insieme alla moglie Sandra. E la lista degli invitati a un numero impressionante: circa 6000 amici! Tra gli invitati ci saranno diversi volti del mondo dello spettacolo, tra cui: Alba Parietti, Paola Caruso, Eleonora Daniele, Raffaella Fico con la figlia, Antonella Elia, Paola Barale, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Barbara Foria, Sonia Bruganelli, Elisa D’Ospina con il compagno Stefano Macchi.

Sull'abito della sposa, Simona Ventura ha rivelato ad Antonella Clerici:

"Non voglio essere sobria, non è da me. Essendo donna di spettacolo, voglio essere spettacolare"