Serena Rossi in dolce attesa del secondo figlio? Sul web impazza il rumor sulla gravidanza dell'attrice

Nelle ultime ore si è diffusa sul web la notizia che l'amatissima attrice Serena Rossi è in dolce attesa del suo secondo figlio dal marito Davide Carotenuto.

Serena Rossi incinta del secondo figlio? Impazza il rumor sul web!

Conosciuta al pubblico per la sua interpretazione di Carmen nella Soap di Rai3 Un Posto al Sole, per aver condotto per una stagione televisiva Detto Fatto, in sostituzione di Caterina Balivo, per essere stata madrina della Mostra del Cinema di Venezia e, negli ultimi anni, per il ruolo della volitiva Mina Settembre, protagonista dell'omonima fiction Rai, tratta dai libri di Maurizio De Giovanni, Serena Rossi è una delle interpreti più apprezzate del panorama italiano.

Questa estate, lei e Davide Carotenuto, suo compagno da diversi anni e padre del piccolo Diego, nato nel 2016, sono convolati a nozze in gran segreto, con una cerimonia intima in una piccola chiesa. E, a quanto sembra, l'attrice potrebbe essere in dolce attesa del secondo figlio, stando a quanto riporta il settimanale DiPiùTv. Secondo il giornale, infatti, per Serena Rossi "la gioia è incontenibile" e la nuova gravidanza - non ancora confermata dalla diretta interessata - sarebbe anche il motivo per cui le riprese della terza stagione di Mina Settembre sono state rimandate.

La fiction Rai1 è una delle più amate dal pubblico della rete e, sebbene inizialmente l'attrice non sembrasse persuasa del ritorno del personaggio per una terza stagione, stando a quanto riferisce Dagospia, si era infine convinta a riportare sugli schermi televisivi l'assistente sociale ideata dallo scrittore partenopeo.

Le riprese della fiction sarebbero dovute iniziare in questi mesi, ma data la (presunta) seconda gravidanza, è probabile che saranno rimandate di diversi mesi. Ora, non resta che attendere la conferma - o smentita! - da parte di Serena Rossi, attualmente in vacanza con marito e figlio, tra Campania e Molise.