Un Posto al Sole, Serena Rossi e Davide Devenuto: è ufficiale!

Serena Rossi e Davide Devenuto, celebre coppia nata sul set della Soap di Rai3 di Un Posto al Sole, ha finalmente compiuto il passo tanto atteso: i due, infatti, hanno pronunciato il fatidico sì in gran segreto!

Un Posto al Sole, Serena Rossi e Davide Devenuto si sono sposati!

La coppia si è sposata in gran segreto, con una cerimonia intima, alla quale hanno partecipato pochi amici e il piccolo Diego, il bambino nato dalla loro storia d'amore nel 2016. A svelare in eslcusiva le immagini delle nozze è stato il settimanale Diva e Donna, che è riuscito a catturare l'uscita dalla chiesa dei due novelli sposi.

I due si sono conosciuti nel 2008 nella Soap di Rai3 Un Posto al Sole, dove interpretavano i ruoli di Carmen e Andrea e da allora sono sempre stati insieme: dopo la nascita del piccolo Diego, i due hanno iniziato a parlare di matrimonio, ma le nozze sono state spesso rimandate. Nel 2019 arrivò la proposta ufficiale da parte dell'attore, ma il momento giusto sembrava non arrivare mai: Serena Rossi ha affermato che non era, per lei, indispensabile convolare a nozze, perché l'amore che la legava al compagno e al loro bambino era già forte e meraviglioso così.

Da parte sua anche Devenuto ha raccontato di non essere mai stato molto a suo agio con l'idea delle nozze, eppure, dalle foto che si possono vedere sul settimanale, i due novelli sposi sembrano davvero entusiasti di aver compiuto questo passo a lungo rimandato. La cerimonia è avvenuta alla presenza di pochi intimi, lontana dalle telecamere e dai media e nello scatto pubblicato dal giornale si può vedere la sposa con il traidizionale abito bianco, mentre Devenuto ha indossato un outfit molto più casual, con tanto di t-shirt bianca, sotto la giacca.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.