Selvaggia Lucarelli al vetriolo contro il comico Luca Bizzarri: cos'è successo?

Gossip TV

La giornalista Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro un commento del comico Luca Bizzarri. Vediamo insieme cosa è successo!

Pur essendo in vacanza con il compagno Lorenzo Biagiarelli, Selvaggia Lucarelli non ha perso la sua graffiante ironia nel commentare i post di personaggi del mondo dello spettacolo, quando li trova particolarmente problematici. Ed è quello che è successo con un tweet del comico Luca Bizzarri.

Selvaggia Lucarelli al vetriolo contro Luca Bizzarri

Il comico e attore di LOL Luca Bizzarri ha, infatti, pubblicato un tweet ironico su un incontro organizzato per analizzare la trilogia di Amici miei: a colpire Bizzarri è stata la scelta del titolo dell'iniziativa "Sessismo e stereotipi di genere nella trilogia di Amici miei". Secondo il comico, da come è emerso dal suo commento pubblicato sui social, iniziative di questo genere invece che risolvere davvero problemi sociali come la disparità di genere, servono soltanto ad acutizzarla, in qualche modo,. Su Twitter, infatti, ricondividendo il post che pubblicizzava l'iniziativa, Bizzarri ha commentato:

"Non so se è vero, ma se fosse il titolo sarebbe: 'Perché governerà 300 anni'"

Al commento di Bizzarri ha risposto duramente Selvaggia Lucarelli, la quale non è per nulla d'accordo sul pensiero del comico, secondo cui alcuni progetti così ideati servirebbero a favorire l'estrema destra, più che contrastarla. Tuttavia, secondo l'attore, anche favorire iniziative come quella di analizzare sotto un nuovo aspetto critico alcune opere cinematografiche considerate intoccabili potrebbe spingere le simpatie del pubblico verso l'estrema destra. Lucarelli ha letteralmente smontato le idee di Luca Bizzarri e ha così commentato su Twitter:

"Quindi, secondo lui non si possono analizzare dal punto di vista culturale e sociologico i cambiamenti della società anche nel cinema e nell'arte. Non possiamo discutere di stereotipi di un'opera pur riconoscendone il valore dell'opera. Chi lo fa - magari uno studioso all'interno di un'università - va deriso. O peggio, va additato come colui che fa venire voglia di votare a destra. Bizzarri forse dovrebbe scmettere di cercare chi aiuta i fasci nel mondo della cultura e cercare il fascio che è in lui. Chissà che non lo trovi, finalmente!"

Il comico ha risposto a sua volta, commentando che alla base del film c'è proprio il sessismo e la disparità di genere e ironizzando sulle maniere della giornalista e invitandola a contattarlo privatamente, la prossima volta, per dargli apertamente del fascio: "Sono un genovese riservato, ame quelli che urlano in cortile per farsi sentire dalla signora del terzo piano mi imbarazzano". Immegiata la replica di Selvaggia Lucarelli, la quale ha dichiarato:

"Tranquillo, Luca. Non è che io ti sto dando del fascio. Fai tutto tu da solo, da tempo. Con quelli come te governeranno altri 300 anni (cit.)"