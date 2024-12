Selvaggia Lucarelli al veleno contro Fedez: "Si mette in modalità vittima quando si parla troppo poco di lui"

Gossip TV

Selvaggia Lucarelli ha commentato il comportamento di Fedez nel corso della serata di ieri, Sarà Sanremo. Il rapper milanese è apparso molto giù di tono e la giornalista ha colto l'occasione per parlare del suo egocentrismo.

Come hanno potuto notare gli spettatori che ieri sera hanno seguito Sarà Sanremo, l’evento conclusivo di Sanremo Giovani condotto da Carlo Conti e Alessandro Cattelan, durante il quale sono stati scelti i finalisti e annunciati i titoli delle canzoni in gara al Festival, l’apparizione di Fedez ha destato curiosità e preoccupazione.

Selvaggia Lucarelli su Fedez: "Si mette in modalità vittima per attirare attenzione"

Il rapper, presente come uno dei partecipanti in gara, è apparso insolitamente spento, suscitando perplessità tra il pubblico. La sua breve presenza sul palco ha portato molti fan a interrogarsi sulle sue condizioni di salute, tanto da riversarsi sui social per esprimere il proprio disappunto e cercare rassicurazioni. Nelle ore successive, la madre del cantante, Tatiana, all’anagrafe Annamaria Berrinzaghi, è intervenuta per tranquillizzare tutti, affermando che il figlio sta bene.

Non tutti, però, condividono la stessa empatia. Tra le voci che hanno sollevato critiche, spicca quella di Selvaggia Lucarelli, che nelle ultime ore ha pubblicato una serie di storie su Instagram che, pur senza citare direttamente Fedez, sono state percepite come frecciate indirizzate proprio al cantante.

Le storie di Selvaggia Lucarelli

Fedez, durante la serata, ha rivelato il titolo del brano che presenterà a Sanremo, Battito, descritto come una canzone d’amore dedicata a una donna che rappresenta metaforicamente la depressione.

La Lucarelli, ha condiviso una serie di riflessioni sul proprio profilo.

“Dopo tutto quello che è accaduto, quello che ha detto, quello che è stato scritto... davvero non avete ancora capito? Ogni volta che si parla poco di lui o non nei termini che preferisce, si mette in modalità vittima per attirare attenzione. È successo anche ieri,” ha scritto in tono decisamente polemico.

Proseguendo il suo discorso, la giornalista ha aggiunto:

“Nel podcast, mentre organizza feste o insulta giornalisti, appare sicuro di sé. Ma davanti al pubblico di Rai 1 si trasforma: ‘sono fragile, parliamo di salute mentale’. E così il Festival diventa il suo show personale, oscurando gli altri artisti che invece sono lì per fare musica.”

Le parole di Selvaggia Lucarelli sembrano voler aprire gli occhi ai telespettatori su dinamiche che, a suo dire, rischiano di monopolizzare l’attenzione del Festival. La domanda che ora si pongono molti è: ha ragione la giornalista nel criticare l’approccio di Fedez o si tratta davvero di un momento delicato per il rapper, che merita comprensione?

L'apparizione del cantante a Sarà Sanremo ha acceso un dibattito, portando molti a interrogarsi sul suo stato emotivo e sulla scelta di esibirsi in un momento apparentemente difficile.

La stessa Lucarelli ha concluso con una riflessione pungente:

“Se stai male, ti curi. Non cerchi il palco, perché il palco non è una terapia.”