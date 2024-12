Sanremo 2025, Fedez diserta la foto di gruppo: ma non è il solo!

Gossip TV

Fedez ha fatto molto parlare di sé nei giorni scorsi, dopo la partecipazione a Sarà Sanremo. Il rapper ha disertato la foto di gruppo dei Big di Sanremo 2025, ma sembra che non sia stato il solo!

La presenza di Fedez a Sanremo 2025 ha già fatto discutere e non per la canzone "Battito" che il rapper porterà in concorso al Festival quest'anno. L'ex marito di Chiara Ferragni infatti è salito sul palco di Sarà Sanremo, dove è apparso irriconoscibile e confuso, e ha disertato la foto di gruppo con i Big della kermesse, un vero e proprio rito prima del conto alla rovescia per l'Ariston. Tuttavia, sembra che Fedez non sia l'unico a non essersi presentato per lo scatto di gruppo.

Sanremo 2025, Fedez non è l'unico ad aver disertato la foto di gruppo

Come ogni anno, i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025 sono chiamati a scattare la foto di gruppo promozionale che accompagnerà i testi delle canzoni su Tv Sorrisi e Canzoni: tuttavia, quest'anno, si è fatta notare l'assenza non solo di Fedez, ma anche di altri artisti, che hanno disertato lo scatto di gruppo. Già la presenza di Fedez all'evento Sarà Sanremo ha scatenato non poche perplessità: il rapper si è mostrato confuso e irriconoscibile, facendo preoccupare i fan.

In un intervento sui social, il rapper ha rassicurato i fan, dicendo di stare bene, ma la sua assenza alla foto di gruppo per Sanremo 2025 ha destato ulteriori preoccupazioni.

Tuttavia, come ha rivelato Gabriele Parpiglia sul suo profilo X, Fedez non è stato l'unico a disertare la foto di gruppo per Sanremo 2025, ma molti altri artisti non erano presenti e i loro scatti sono stati aggiunti in un secondo momento.

Sul suo profilo X, il giornalista Gabriele Parpiglia ha rivelato un retroscena sull'assenza di Fedez alla foto di gruppo per Sanremo 2025, dichiarando che oltre a lui, mancavano all'appello anche molti altri artisti. Tra loro Massimo Ranieri, Francesco Gabbani e Olly, assenti per impegni lavorativi: "Fedez ha scattato la foto di TV Sorrisi e Canzoni il giorno prima rispetto agli altri artisti in gara (Conti ha ripristinato la foto di gruppo). Oltre a lui anche Ranieri, Gabbani e Olly hanno scattato il giorno prima perché il 19 avevano dei Live. (Gabbani al Forum, Ranieri a teatro e Olly a Napoli)."

Tuttavia, conclude, Parpiglia, Fedez non aveva ulteriori impegni di lavoro che lo tenessero impegnato dall'essere presente allo shooting. Perché, dunque, era assente? Il rapper non ha rilasciato commenti, ma è intervenuto sui social a rassicurare i fan sulla sua salute. Il rapper trascorrerà il Natale senza i figli, per la prima volta, data la separazione dalla moglie Chiara Ferragni.

Il rapper, infatti, in questi giorni è partito per St. Barths e trascorrerà lì, in un resort di lusso, le vacanze di Natale, mentre l'ex moglie ha portato i bambini in montagna per festeggiare questi giorni con tutta la famiglia Ferragni.