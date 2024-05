Sanremo 2025, conduzione a tre: Panariello, Conti e Pieraccioni all’Ariston, il gossip

Gossip TV

Nelle ultime ore serpeggia un gossip sempre più insistente sulla conduzione della nuova edizione del Festival di Sanremo: ecco chi saranno i presentatori.

Aleggia ancora il mistero attorno alla conduzione della prossima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus ha lasciato ufficialmente, approdando su Discovery dopo l’addio alla televisione nazionale, e ora si parla di una conduzione a tre con Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Ecco le ultime notizie sulla kermesse musicale.

Sanremo 2025, Anticipazioni: i conduttori saranno tre?

Amadeus ha condotto con successo le ultime edizioni del Festival di Sanremo, offrendo al pubblico di Rai 1 uno spettacolo sensazionale, premiato con ascolti alle stelle, e portando sul palco tantissimi artisti della nuova generazione che sono entrati nel cuore dei telespettatori. Amadeus, tuttavia, non sarà più il conduttore di Sanremo, come ha chiarito lui stesso prima di lasciare definitivamente la Rai a favore di un nuovo contratto con Discovery. Mentre Lucio Presta porta a galla retroscena sul conduttore ed ex assistito, è partito il toto-nomi sul nuovo presentatore o presentatrice che prenderà il posto di Amadeus e ora, un nuovo gossip scottante, riporta che potrebbe trattarsi di una conduzione a tre.

Tv Blog e Fanpage, infatti, riporta che al timone della kermesse musicale d’Italia ci saranno Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Mentre il presentatore aveva già ammesso di dover ragionare sull’eventuale proposta da parte dei vertici di Viale Mazzini, subito additato come l’erede alla conduzione per la sua fama e per la sua lunga carriera televisiva, Panariello potrebbe riscattarsi dalla delusione degli ascolti del suo Sanremo del 2006. Insomma, una conduzione tutta maschile con anche Pieraccioni, altra anima comica del terzetto, per assicurarsi ascolti altissimi e ben tre orecchie pronte a scoprire i migliori talenti e selezionare le migliori canzoni da portare a Sanremo.

Ma sarà davvero così? Al momento nessuno di loro ha commentato il gossip, e avanza anche una nuova ipotesi ovvero che al fianco di Conti vi sia una figura femminile e, escludendo Antonella Clerici che ha rifiutato categoricamente la possibilità poiché al momento non interessata, rimarrebbe a galla il nome di Alessia Marcuzzi che è ormai passato ufficialmente a Rai.