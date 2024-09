Sanremo 2025, Carlo Conti vorrebbe Alessia Marcuzzi come co-conduttrice? L'indiscrezione

Gossip TV

Carlo Conti continua a preparare la prossima edizione del Festival di Sanremo ed emerge un indiscrezione. Il conduttore vorrebbe Alessia Marcuzzi al suo fianco come co-conduttrice?

Continuano i preparativi per la prossima edizione del Festival di Sanremo 2025 e mentre Carlo Conti è impegnato nella selezione delle canzoni dei 24 Big in gara, spunta un'indiscrezione su una delle papabili co-conduttrici. Stiamo parlando di Alessia Marcuzzi.

Sanremo 2025, Carlo Conti vorrebbe Alessia Marcuzzi al Festival? L'ultima indiscrezione

Secondo questo rumor, l'ex shogirl e conduttrice - in attesa di vederla debuttare come giurata a Tale e Quale Show - potrebbe essere in lista per affiancare Carlo Conti alla conduzione del Festival di Sanremo 2025, la prima edizione dopo l'addio di Amadeus alla Rai. Di recente, Carlo Conti ha rivelato il nuovo regolamento della kermesse e sono iniziati a circolare i primi rumors sui possibili cantanti che si esibiranno sul palco dell'Ariston.

Su Oggi, intanto, Alberto Dandolo ha rivelato una nuova indiscrezione: dopo Cristiano Malgioglio, anche lui atteso a Sanremo 2025, ma non si sa ancora se come Big o in quale altra veste, Carlo Conti punterebbe ad avere anche Alessia Marcuzzi nel suo staff. Sul settimanale si legge che Conti vorrebbe affidarle: "un ruolo di primo piano nel prossimo Festival".

Anche qui, come nel caso del paroliere, non viene ancora specificato in che tipo di ruolo, ma è probabile che il ruolo sia quello di co-conduttrice della kermesse, in almeno una delle 5 serate. Il Festival di Sanremo 2025 andà in onda su Rai1 dall'11 al 15 febbraio 2025.

Sanremo 2025, il nuovo regolamento del Festival

Come direttore artistico della kermesse canora, Carlo Conti, qualche settimana fa ha rivelato il nuovo regolamento del Festival di Sanremo 2025. La competizione prevederà la partecipazione di 24 e non più 30 cantanti. Inoltre, Conti ha assicurato che è sua intenzione ridurre la durata delle serate ed evitare che si prolunghino oltre un certo orario.

Ci sarà di nuovo una divisione tra gli artisti in gara e i 4 cantanti delle Nuove Proposte. Inoltre, tutti i Big, una volta che a fine novembre sarà annunciata la lista completa, non potranno prendere parte a nessun evento musicale o esibirsi in pubblico, per tutta la durata dei preparativi del Fesitval, fino alla sua quinta serata. Novità anche per quanto riguarda la serata cover: le votazioni della serata delle “Cover” (in cui i Campioni in gara saranno chiamati a re-interpretare un brano scelto dal repertorio italiano o internazionale) non influiranno sulla vittoria finale del Festival, determinando solo la Cover vincitrice.

Confermati per la votazione il Televoto del pubblico, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio, i cui voti, nella serata finale, saranno così ripartiti: Televoto 34%, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33 e Giuria delle Radio 33%.