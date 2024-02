Sanremo 2024: Pierpaolo Pretelli sarà il conduttore delle 5 grande serate in Piazza Colombo

Gossip TV

Pierpaolo Pretelli sarà uno dei volti del 74° Festival della Canzone Italiana di Sanremo

Il noto conduttore sarà presente nella duplice veste di inviato per La Vita in Diretta e come presentatore della grande festa serale in Piazza Colombo dove si terranno i concerti di alcuni grandi artisti in collegamento con l’Ariston.

Pretelli sarà l’inviato speciale dello storico programma di Rai Uno, collegandosi in diretta con il padrone di casa Alberto Matano in studio a Roma, a partire da lunedì 5 febbraio alle ore 17.05, per portare al pubblico da casa tutta l’atmosfera e l’euforia della cittadina ligure. Sarà il trait d’union tra i volti della 74esima edizione del Festival della canzone italiana e l’affezionato pubblico. Pierpaolo andrà alla scoperta dei protagonisti della kermesse, interpreterà gli umori e racconterà il sentiment, giocherà con tutti coloro che si riversano per le strade di Sanremo in questa settimana di musica e allegria, improvvisando gag e coinvolgendoli in improbabili pronostici.

Pretelli condurrà anche le cinque serate di festa in Piazza Colombo, dove dal grande palco si terranno i concerti di Lazza, Rosa Chemical, Paola e Chiara, Arisa e Tananai, in collegamento con il Teatro Ariston. Ogni sera, dal martedì al sabato a partire dalle ore 21, insieme al maestro Agostino Penna, Pretelli accompagnerà e intratterrà il pubblico presente in piazza, coinvolgendolo in gag. Non mancherà di esibirsi, sia con imitazioni che interpretando alcuni brani.

Conduttore e performer, volto televisivo noto al grande pubblico grazie alle numerose partecipazioni a importanti programmi, Pierpaolo Pretelli sarà una delle belle novità di questa 74esima edizione del Festival.