Sanremo 2024, Michele Bravi sarà uno dei concorrenti? Ecco l'ultima indiscrezione!

Secondo le ultime indiscrezioni sembra che anche Michele Bravi parteciperà come concorrente alla prossima edizione del Festival di Sanremo! Vediamo insieme i dettagli!

Michele Bravi è uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano: dopo un momentaneo ritiro dalle scene è ritornato, regalando al pubblico brani ricchi di poesia e di struggente dolcezza. Le ultime indiscrezioni lo vogliono tra i prossimi concorrenti della nuova edizione del Festivsl di Sanremo 2024, condotta da Amadeus.

Sanremo 2024, Michele Bravi tra i prossimi concorrenti? Risponde il diretto interessato!

Bravi è stato tra i Big della kermesse canora, che tornerà su Rai1 dal 6 al 10 febbraio 2024, nel 2017, quando portò in gara il brano Il diario degli errori, a cui è seguita nel 2022, la sua presenza con Inverno dei fiori. In occasione della sua presenza alla Mostra del Cinema di Venezia, intervistato da SuperGuidaTv, Michele Bravi ha rivelato se tornerà come Big a Sanremo 2024:

"Non saprei, al momento sto ancora finendo di scrivere il disco. Se dovessi avere in progetto di far conoscere a più persone possibili, sarebbe bello provare a proporre delle cose"

Nel 2023, Bravi è stato tra i giudici di Amici di Maria De Filippi, insieme a Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè e ha ammesso che, data la meravigliosa esperienza nel talent, gli piacerebbe fare ritorno per un'altra avventura con gli allievi di Canale5:

"Questo è stato un anno molto vario, molto bello, sono stato molto fortunato ed è giusto ringraziare sempre. Tornerei assolutamente ad Amici, il contattoi ocn i giovani aiuta la creatività ed è fonte di ispirazione"