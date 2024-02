Sanremo 2024, Marco Mengoni primo co-conduttore del Festival: "Mi metto in gioco, ho voglia di divertirmi"

Gossip TV

Questa sera inizia la nuova edizione del Festival di Sanremo 2024: il primo co-conduttore ad affiancare Amadeus è Marco Mengoni!

Questa sera, 6 febbraio 2024, inizierà uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico: la nuova edizione del Festival di Sanremo. Ad affiancare Amadeus in veste di co-conduttore di questa prima serata sarà uno degli artisti più amati della musica italiana, il vincitore della scorsa edizione dMarco Mengoni.

Sanremo 2024, Marco Mengoni è il primo co-conduttore: "Vengo a Sanremo per divertirmi ed essere me stesso"

In un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Marco Mengoni ha svelato quale sarà il suo approccio a questo importante appuntamento che lo aspetta: con il Festival di Sanremo 2024 farà il suo debutto come co-conduttore in prima serata su Rai, per uno degli eventi che sono così attesi dal pubblico italiano che sui social è diventato virale soprannominare la settimana sanremese come la settimana santa, attesa più del Natale sicuramente.

In vista di questo esordio, Marco Mengoni ha dichiarato:

"So che mi metterò alla prova, ma ho pensato bene di ripetermi quel che mi sono detto lo scorso anno, quando all'Ariston ci sono andato in gara: "Marco ti devi solo divertire. Ecco, cercherò di far diventare questo mio divertimento anche quello del pubblico."

Ma Mengoni lo scorso anno ha fatto molto di più che divertirsi: ha conquistato il primo posto, vincendo con la meravigliosa Due Vite e ritornando al Festival dopo un periodo buio, in cui aveva persino pensato di abbandonare la musica. E a proposito di musica, Mengoni non ha nascosto che, da cantante, può benissimo comprendere l'emozione dei 30 Big in gara e che, al di là dell'imparzialità, cercherà con ogni mezzo di mettere a proprio agio che gli sembrerà nervoso o emozionato. Sui concorrenti, Mengoni ha dichiarato:

"Oh è un cast eccezionale. Amadeus ha fatto un altro colpaccio."

Il co-conduttore ha poi ricordato il momento in cui Amadeus lo ha contattato per chiedergli di affiancarlo in una delle 5 serata della kermesse:

"Con Amadeus abbiamo cominciato a sentirci più spesso e a un certo punto è stata fata la domanda fatidica: 'Ti andrebbe, Marco, di condurre il Festival?'. 'Aspetta Ama, questa è una cosa importante, che non ho mai fatto. Sul palco ci sto bene con la musica e non vorrei farti fare né brutte figure né farle io. Risentiamoci a metà agosto, dai'. Ovviamente, ero già abbastanza convinto: sapevo che ce l'avrei messa tutta"

E se qualcosa non dovesse andare come previsto? Marco Mengoni ha la soluzione anche per questo: "E se sbaglierò? Pazienza: siamo umani, no?"