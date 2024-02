Sanremo 2024, Ghali duetta con un medley di Italiano medio: "Un omaggio a Toto Cutugno insieme al rapper Rat Chopper"

Gossip TV

La serata delle cover di Sanremo 2024, Ghali duetta con un medley di Italiano medio insieme al rapper Rat Chopper.

Al Festival di Sanremo2024, tra i Big in gara c'è Ghali, che, dopo essere stato ospite alla kermesse canora, per la prima volta vi partecipa con la sua Csa mia, un brano che, se da un lato denuncia come siamo oramai tutti schiavi del social, privi di coordinate, più simili a zombi che a esseri umani, dall'altro mostra anche le realtà nascoste, quelle a cui non si presta né voce, né attenzione. E sul palco dell'Ariston, Ghali, nel corso delle serate, in onda su Rai1, ha cercato di portare l'attenzione proprio su quegli argomenti su cui, sempre più spesso si preferisce chiudere gli occhi e far finta di nulla.

Sanremo 2024, Ghali duetta con l'Italiano Medio: "Un omaggio a Toto Cutugno grazie alla collaborazione con il rapper tunisino Rat Chopper"

In occasione della quarta serata del Festival di Sanremo 2024, il quinto con la conduzione di Amadeus, Ghali duetterà con Rat Chopper, rapper tunisino, con un medley di Italiano medio. Ai microfoni di SuperguidaTv ha deciso di spiegare come è nata questa sua collaborazione:

"Ancora non posso dire quello che succederà prima del finale, perché concluderò con l’italiano di Toto Cotugno, insieme a Rat chopper che è un musicista tunisino che ha collaborato con me ad uno dei miei dischi, abbiamo lavorato ad un brano bellissimo insieme ‘Bayna’ da cui sono nate molte iniziative che spero conoscete. È il nome della barca che abbiamo donato a Mediterranea. Però nasce prima la canzone, lui è un grandissimo musicista, pianista, per me portarlo sul palco dell’Ariston e fare un medley è…"

A sorpresa, Ghali ha anche raccontato che, prima di proporlo a Rat Chopper, aveva deciso di coinvolgere Nino D'Angelo nel suo duetto:

"Lo avevo proposto a Nino D’Angelo ma avevo anche altre idee in realtà. È stata una delle proposte che ho fatto, poi siamo arrivati a Rat chopper quando siamo arrivati a capire cosa volessi cantare sul palco, ho iniziato a pensare con l’ansia al duetto. Ho pensato a Stromae, a Sherman e poi ho detto forse voglio cantare delle mie hit e voglio portare quelle, e come posso arrangiarle? E ho chiamato Rat chopper"