Sanremo 2024, Geolier ospite da Mara Venier: "I momenti no sono i migliori, ti fanno crescere" [VIDEO]

Gossip TV

Ospite nello speciale di Domenica in a Mara Venier, Geolier ha raccontato com'è stata la sua esperienza al Festival di Sanremo 2024.

Tra gli artisti più chiacchierati e criticati di questa edizione della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 c'è Geolier: il rapper napoletano, dopo aver vinto alla serata cover, si è poi piazzato al secondo posto, dietro Angelina Mango, nonostante il televoto gli avesse garantito il 60% dei voti. Oggi, 11 febbraio, sia durante la conferenza stampa di chiusura del Festival di Sanremo 2024, sia durante la sua ospitata a Domenica In da Mara Venier, ha risposto ai vari commenti negativi ricevuti in questi giorni durante la sua prima esperienza sanremese.

Sanremo 2024, Geolier racconta la sua esperienza sanremese a Mara Venier: "I momenti no ti aiutano a crescere"

Contro il rapper napoletano si è scatenata una campagna social piena di odio e di anti-meridionalismo che non è passata inosservata. Già durante la sua vittoria per la serata delle cover, Geolier si era trovato a salire sul palco, mentre la sala dell'Ariston si riempiva di fischi e le persone si alzavano in segno di protesta. Tuttavia, il rapper, al di là della delusione, ha mantenuto un atteggiamento molto maturo e anche durante la conferenza finale del Festival ha sminuito le accuse di discriminazione contro i napoletani;

"Forse negli anni '50 sì, ma penso che oggi questa cosa verso Napoli sia passata. Io però sono nato negli anni 2000, non ti so dire come funzionava prima"

Ospite a Domenica In da Mara Venier, anche lì, Geolier si è ritrovato a dover commentare i fischi e i "momenti no" vissuti in questa settimana, ma come ha dichiarato alla conduttrice di Rai1:

"Fa niente. Questa settimana è stata impegnativa ma molto bella, me la sono goduta fino in fondo. È esperienza che porterò a Napoli, maturità. Quei momenti aiutano a crescere, sono i migliori."

In sua difesa è arrivata anche Zia Mara:

"Quelle che hai subito sono provocazioni che non dovrebbero esserci. Ognuno è libero di pensare quello che vuole: può piacere o no, va bene, siamo in un paese democratico. Ma il rispetto dell’artista non bisogna dimenticarlo. Chi si è alzato durante la tua esibizione ed è andato via, non si fa"