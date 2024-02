Sanremo 2024, Angelina Mango per la serata cover canterà La Rondine: "Un omaggio a mio padre"

Gossip TV

Angelina Mango, questa sera al Festival di Sanremo 2024, canterà La Rondine per omaggiare suo padre.

Tra i cantanti in gara per questa 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 c'è Angelina Mango, giovanissima interprete e cantante: dopo l'esperienza nella scuola di Amici di Maria De Filippi, l'artista ha raggiunto grandi traguardi con i suoi singoli, ha preso parte a un tour che ha registrato tutto sold out e ha vinto Disco d'Oro e Disco di Platino con il suo singolo Che t'o dic a fa'.

Sanremo 2024, Angelina Mango sul brano che canterà nella serata cover: "Canto La rondine per omaggiare mio padre"

Figlia di Mango e Laura Valente, Angelina si è distinta già nella scuola di Amici per la maturità artistica e non solo, ma anche per un talento che l'ha portata alla finale e a classificarsi seconda dietro Mattia Zenzola. Dopo il talent di Canale5, la sua stella ha continuato a brillare più luminosa che mai, tanto che, giovanissima, è arrivata a classificarsi tra i 30 cantanti in gara per il Festival di Sanremo2024, il quinto condotto da Amadeus.

Con la sua La noia, Angelina Mango si è già piazzata seconda nella classifica parziale della prima serata e ha ottenuto apprezzamenti dalla stampa e dai fan, che sperano di vederla trionfare. Questa sera, 9 febbraio, per la quarta serata della kermesse, è prevista la serata cover e sul palco dell'Ariston Angelina Mango porterà un brano di grande importanza e significato per lei e non solo: La rondine, uno dei brani più noti cantati da suo padre, Mango, scomparso l'8 dicembre 2014.

Intervistata da Fanpage.it, Angelina Mango ha svelato perché ha deciso di cantare proprio questo particolare brano e come la leghi alla memoria di suo padre, di cui sta ripercorrendo le orme nel mondo della musica:

"Ero in studio e riflettevo sulla cover. Volevo portare qualcosa di bello e cercavo tra le canzoni del cantautorato italiano in generale, non per forza mio padre. Stavo provando un sacco di cose e stando in studio mi è venuto in mente il fatto che io non so se tornerò mai a Sanremo nella mia vita e questa è l'occasione che ho per il momento e voglio sfruttarla al meglio. Io voglio sfruttare questa occasione per fare un omaggio a mio padre, questo ho pensato in quel momento. Quando mi sono fessa a cantarla al pianoforte mi sono innamorata dell'anima di questa canzone, totalmente. Mi sono detta: è lei ed è giusto che canti questa"