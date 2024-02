Sanremo 2024, Alessandra Amoroso parla del suo nuovo amore "Il mio cuore è iniziato a battere fortissimo"

Alessandra Amoroso, tra i big della 74°esima edizione del Festival di Sanremo, ha parlato del suo nuovo compagno, il videomaker Valerio Pastore. Intervistata nel podcast di Cosmopolitan, Mano sul Cuore, la cantante salentina ha dichiarato:

La Amoroso è stata fidanzata per sei anni con il produttore televisivo Stefano Settepani, xonosciuto dietro le quinte del programma Amici. Intervistata dal settimanale Grazia, la cantante in merito alla fine della sua relazione ha dichiarato:

"L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento. Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore"