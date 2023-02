Sanremo 2023, Ultimo, la sala stampa esulta per il 4° posto e la reazione di Fiorello

Gossip TV

Fiorello a "VivaRai2!" ha commentato la reazione d’esultanza della sala stampa al quarto posto di Ultimo.

La 73°edizione del Festival di Sanremo ha decretato la vittoria di Marco Mengoni che in finale ha sfidato altri quattro cantanti tra cui Ultimo che si è posizionato nella Top Five classificandosi al quarto posto.

In rete è diventato subito virale il video della sala stampa del Festival che ha esultato sul piazzamento del cantautore romano che non sembra attiri molte simpatie da parte degli addetti stampa.

Nella puntata odierna di Viva Rai2!, Fiorello ha voluto esprimere la sua opinione sul video della sala stampa e sull'esultanza:

"Ci sono delle cose che vorrei dire, una cosa che non mi è piaciuta proprio del Festival e riguarda Ultimo. Ieri girava sul web questa reazione della sala stampa all'annuncio del quarto posto di Ultimo e non ho capito perché questa gioia di questa sala stampa. Ultimo ha fatto un Festival bellissimo, è arrivato quarto, si è inchinato e ha ringraziato. C'è questa antipatia nei suoi confronti, io non sono nessuno e voglio dirlo dal profondo del cuore, questa cosa non mi è piaciuta"

Anche molti utenti hanno commentato negativamente la reazione dei giornalisti, considerandola fuori luogo e non professionale e in molti hanno voluto ricordare i numeri di Ultimo, dalle vendite ai sold out nel corso del suo ultimo tour.