Sanremo 2023, per il caso Blanco Amadeus ha ricevuto il Tapiro d'oro da Striscia la Notizia!

La prima serata del Festival di Sanremo 2023 ha fatto discutere per quello che è noto, ormai, come caso Blanco e la distruzione delle rose sul palco dell'Ariston. Amadeus ha gestito tutto con grande tranquillità, ma si è visto recapitare il Tapiro d'oro da Striscia la Notizia!

La prima puntata del Festival di Sanremo si è chiusa con una polemica i cui strascichi ci sono ancora: sull'atto di Blanco di distruggere l'allestimento floreale dell'Ariston si sono diffuse diverse teorie, tra chi sostiene che era tutta una montatuta a chi, invece, afferma che non c'era nulla di preparato. Ciò che ha colpito è stato l'atteggiamento di calma del conduttore del Festival, Amadeus, che ha preso in mano la situazione e ha evitato che degenerasse ulteriormente.

Sanremo 2023, Tapiro d'oro ad Amadeus dopo il caso Blanco

Il conduttore è stato, però, raggiunto da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, il quale gli ha consegnato il Tapiro d'oro, dopo la performance di Blanco sul palco dell'Ariston. Staffelli ha sottolineato che per lui si è trattato di una messinscena, dato che prima del cantante le rose non c'erano e che probabilmente Blanco avrebbe dovuto comunque fare qualcosa di estremo con l'allestimento.

Amadeus ha accettato con grazia il Tapiro e ha rivelato come il cantante abbia subito pubblicato un post di scuse per tutto il caos creato. Il conduttore ha anche ripetuto che dato che si trattava di problemi tecnici, sarebbe stato sufficiente avvisare e avrebbero risolto tutto. Staffelli, però, ha cercato di insistere sulla teoria della messinscena, evidenziando che anche nel video del brano di Blanco L'isola delle rose, il cantante prende a calci i fiori.

Il conduttore, però, nega fermamente che sia stato tutto organizzato:

"No, alla fine della sua esibizione lui doveva buttare un calcio alle rose, c'era un motivo legato al testo e alla sua interpretazione. Non so perché, evidentemente, il testo presuppone un gesto di rabbia. Quando, in realtà, ho visto nello schermo che si stava esagerando, che c'era altro. Infatti, era arrabbiato, gli è partita la brocca. Come non era finto il caso Bugo e Morgan, non era finto nemmeno questo. Alla fine doveva fare un gesto del genere che poi avrebbe spiegato, ma quello che è accaduto non era assolutamente preparato."

Staffelli continua a insistere, affermando che anche le scuse del cantante non erano poi così convinte e Amadeus di nuovo scende in difesa di Blanco, ricordando che a 20 anni si compiono gesti che poi a 40 non rifaresti di certo ed è sicuro che il ragazzo sia consapevole di aver esagerato.