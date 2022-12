Sanremo 2023, Maurizio Costanzo polemizza sul Festival: "Questa è una sciocchezza"

Gossip TV

Il Festival di Sanremo sta facendo già parlare di sé e a commentare gli ultimi avvenimenti è arrivato anche Maurizio Costanzo. Ecco cosa ha detto.

Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato, ma le polemiche sulla sua gestione, sulle canzoni e i concorrenti sono già pronte e servite. A commentare alcune scelte della kermesse canora è intervenuto anche Maurizio Costanzo che nella sua rubrica su Chi ha risposto alle domande dei lettori.

Maurizio Costanzo su Sanremo: "Lì c'è un Ufficio Sciocchezze"

Tra le notizie su cui Costanzo si è espresso c'è quella relativa al cambio di titolo della canzone di Madame, la cui presenza al Festival è messa a rischio da un delicato problema riguardante i vaccini. Inizialmente, la canzone Il bene e il male aveva un titolo più provocatorio e dalla direzione artistica evidentemente qualcuno aveva storto il naso e deciso di farlo modificare all'ultimo. Peccato che il precedente titolo P*****a sarà presente comunque nel testo della canzone che sarà cantata sul palco, perciò, non si comprende la scelta di far modificare all'artista il titolo.

Sui titoli cambiati all'ultimo momento, alcuni lettori di Chi hanno chiesto delucidazioni a Maurizio Costanzo, che ha commentato così:

"Diciamoci la verità: a Sanremo le canzoni non bastano, devono esserci anche delle sciocchezze di cui parlare. Anzi, io ho il sospetto che ci sia un apposito Ufficio Sciocchezze, dove alcuni si adoperano per dare disposizioni a Madame di dire una cosa, ad Anna Oxa un'altra castroneria...Ricordatevi che Sanremo è una macchina perfetta, tanto nelle canzoni, quanto nel dileggio"

Il conduttore ha perciò voluto sottolineare come tutto, nel grande apparato televisivo, sia funzionale a creare hype in attesa che arrivi il prodotto finale, persino, i titoli di canzoni che andavano già bene prima, ma che, per finto pudore, vengono modificati da un momento all'altro.